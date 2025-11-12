Bugünkü WORLDPEACE Fiyatı

Bugünkü WORLDPEACE (WORLDPEACE) fiyatı $ 0,0007426 olup, son 24 saatte % 10,43 değişim gösterdi. Mevcut WORLDPEACE / USD dönüşüm oranı WORLDPEACE başına $ 0,0007426 şeklindedir.

WORLDPEACE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- WORLDPEACE şeklindedir. Son 24 saat içinde WORLDPEACE, $ 0,0007422 (en düşük) ile $ 0,0008946 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WORLDPEACE, son bir saatte -%4,07 ve son 7 günde -%2,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,42K seviyesine ulaştı.

WORLDPEACE (WORLDPEACE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,42K$ 54,42K $ 54,42K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

