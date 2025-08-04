NFT Workx (WRKX) Nedir?

NFT Workx'ün misyonu, e-Ticaret, Dijital Koleksiyon ve Sadakatin Gücü ile Milyonlarca Kullanıcıyı Web3'e Kazandırmaktır.

NFT Workx, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NFT Workx yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- WRKX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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NFT Workx Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NFT Workx, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WRKX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NFT Workx fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NFT Workx Fiyat Geçmişi

WRKX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WRKX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NFT Workx fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NFT Workx (WRKX) Token Ekonomisi

NFT Workx (WRKX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WRKX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NFT Workx (WRKX) Satın Alma

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WRKX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WRKX / VND ₫ 130,36451 1 WRKX / AUD A$ 0,00762916 1 WRKX / GBP ￡ 0,0037155 1 WRKX / EUR € 0,00426044 1 WRKX / USD $ 0,004954 1 WRKX / MYR RM 0,02095542 1 WRKX / TRY ₺ 0,20147918 1 WRKX / JPY ¥ 0,728238 1 WRKX / ARS ARS$ 6,7584945 1 WRKX / RUB ₽ 0,39632 1 WRKX / INR ₹ 0,4339704 1 WRKX / IDR Rp 81,21310176 1 WRKX / KRW ₩ 6,86148816 1 WRKX / PHP ₱ 0,28465684 1 WRKX / EGP ￡E. 0,24046716 1 WRKX / BRL R$ 0,02769286 1 WRKX / CAD C$ 0,00678698 1 WRKX / BDT ৳ 0,59804688 1 WRKX / NGN ₦ 7,5174473 1 WRKX / UAH ₴ 0,2043525 1 WRKX / VES Bs 0,609342 1 WRKX / CLP $ 4,760794 1 WRKX / PKR Rs 1,38726862 1 WRKX / KZT ₸ 2,6548486 1 WRKX / THB ฿ 0,16095546 1 WRKX / TWD NT$ 0,14807506 1 WRKX / AED د.إ 0,01818118 1 WRKX / CHF Fr 0,0039632 1 WRKX / HKD HK$ 0,03883936 1 WRKX / MAD .د.م 0,04473462 1 WRKX / MXN $ 0,09353152 1 WRKX / PLN zł 0,01828026 1 WRKX / RON лв 0,02174806 1 WRKX / SEK kr 0,04795472 1 WRKX / BGN лв 0,00837226 1 WRKX / HUF Ft 1,7076438 1 WRKX / CZK Kč 0,10532204 1 WRKX / KWD د.ك 0,00151097 1 WRKX / ILS ₪ 0,01689314

NFT Workx Kaynağı

NFT Workx hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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