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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere ONYXCOIN hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere ONYXCOIN hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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ONYXCOIN (XCN) Bugünkü Teknik Analizi

ONYXCOIN (XCN) Bugünkü Teknik Analizi

ONYXCOIN Analiz sayfası, XCN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. ONYXCOIN projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

ONYXCOIN (XCN) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0034941---%3,08-%9,68-%37,62
ONYXCOIN Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

ONYXCOIN Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ONYXCOIN için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 3
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 13Nötr 0Alış 1
Teknik İndikatörler:AlışSatış 2Nötr 3Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,003483
0,003482
R2
0,003482
0,003482
R1
0,003482
0,003482
PP
0,003481
0,003481
S1
0,003481
0,003481
S2
0,00348
0,003481
S3
0,00348
0,00348

ONYXCOIN Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,11M
$1,94 M
$1,82 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,06 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,08 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

ONYXCOIN Sermaye Akışı

Net GirişXCNUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,00
2026-07-26-$0,02 M0,00
2026-07-25-$0,01 M0,00
2026-07-24-$0,04 M0,00
2026-07-23$0,01 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

ONYXCOIN Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de ONYXCOIN (XCN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı ONYXCOIN fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
XCN/USDT
$0,0034941
$0,0034941$0,0034941
%0,00
%0,00 (USDT)
XCN/USDC
$0,003516
$0,003516$0,003516
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

XCN / USD Hesaplayıcı

Miktar

XCN
XCN
USD
USD

1 XCN = 0,0034941 USD

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