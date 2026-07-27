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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere XDC Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere XDC Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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XDC Network (XDC) Bugünkü Teknik Analizi

XDC Network (XDC) Bugünkü Teknik Analizi

XDC Network Analiz sayfası, XDC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. XDC Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

XDC Network (XDC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,02748---%3,48-%2,35-%8,13
XDC Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

XDC Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, XDC Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 6
Nötr 17
Alış 3
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 8Alış 0
Teknik İndikatörler:NötrSatış 0Nötr 9Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,02742
0,02741
R2
0,02741
0,02741
R1
0,02741
0,02741
PP
0,0274
0,0274
S1
0,0274
0,0274
S2
0,02739
0,0274
S3
0,02739
0,02739

XDC Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,31M
$1,50 M
$1,82 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,35 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,33 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,95 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,93 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

XDC Network Sermaye Akışı

Net GirişXDCUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,06 M0,03
2026-07-26$0,06 M0,03
2026-07-25$0,05 M0,03
2026-07-24$0,06 M0,03
2026-07-23$0,03 M0,03

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

XDC Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de XDC Network (XDC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı XDC Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
XDC/USDT
$0,02748
$0,02748$0,02748
%0,00
%0,00 (USDT)
XDC/USDC
$0,02746
$0,02746$0,02746
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

XDC / USD Hesaplayıcı

Miktar

XDC
XDC
USD
USD

1 XDC = 0,02748 USD

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