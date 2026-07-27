XDC Network (XDC) Bugünkü Teknik Analizi XDC Network Analiz sayfası, XDC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. XDC Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

XDC Network (XDC) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,02748 -- -%3,48 -%2,35 -%8,13

XDC Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, XDC Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 6 Nötr 17 Alış 3 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 8 Alış 0 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 0 Nötr 9 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,02742 0,02741 R2 0,02741 0,02741 R1 0,02741 0,02741 PP 0,0274 0,0274 S1 0,0274 0,0274 S2 0,02739 0,0274 S3 0,02739 0,02739

XDC Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,31M $1,50 M $1,82 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,35 M 3 Günlük Aktif Satış $0,33 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,95 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,93 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. XDC Network Sermaye Akışı Net Giriş XDCUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,06 M 0,03 2026-07-26 $0,06 M 0,03 2026-07-25 $0,05 M 0,03 2026-07-24 $0,06 M 0,03 2026-07-23 $0,03 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de XDC Network (XDC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı XDC Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim XDC / USDT $0,02748 $0,02748 $0,02748 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat XDC / USDC $0,02746 $0,02746 $0,02746 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat