XEC (XEC) Bugünkü Teknik Analizi XEC Analiz sayfası, XEC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. XEC projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

XEC (XEC) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,000006448 -- -%16,70 +%24,69 -%8,79

XEC Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, XEC için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 18 Nötr 1 Alış 7 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 1 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,000006449 0,000006448 R2 0,000006448 0,000006446 R1 0,000006445 0,000006445 PP 0,000006444 0,000006444 S1 0,000006441 0,000006442 S2 0,00000644 0,000006441 S3 0,000006437 0,00000644

XEC Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,01M $1,19 M $1,17 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,13 M 3 Günlük Aktif Satış $0,11 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,89 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,86 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. XEC Sermaye Akışı Net Giriş XECUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,03 M 0,00 2026-07-26 -$0,06 M 0,00 2026-07-25 -$0,05 M 0,00 2026-07-24 $0,16 M 0,00 2026-07-23 $0,01 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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