Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere XL1 hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere XL1 hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

XL1 Hakkında Daha Fazla Bilgi

XL1 Fiyat Bilgileri

XL1 Nedir

XL1 Whitepaper

XL1 Resmi Websitesi

XL1 Token Ekonomisi

XL1 Fiyat Tahmini

XL1 Fiyat Geçmişi

XL1 Satın Alma Kılavuzu

XL1 / İtibari Para Dönüştürücüsü

XL1 Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

XL1 (XL1) Bugünkü Teknik Analizi

XL1 (XL1) Bugünkü Teknik Analizi

XL1 Analiz sayfası, XL1 tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. XL1 projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

XL1 (XL1) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0001868---%1,12-%14,71-%27,99
XL1 Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

XL1 Sermaye Akışı

Net GirişXL1USDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,00
2026-07-26$0,00 M0,00
2026-07-25$0,00 M0,00
2026-07-24$0,00 M0,00
2026-07-23$0,00 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

XL1 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

XL1 USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı XL1 long veya short pozisyonu açın. MEXC'de XL1USDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de XL1 (XL1) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı XL1 fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
XL1/USDT
$0,0001868
$0,0001868$0,0001868
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

XL1 / USD Hesaplayıcı

Miktar

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0,0001867 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.