XL1 (XL1) Bugünkü Teknik Analizi
XL1 (XL1) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,0001868
|--
|-%1,12
|-%14,71
|-%27,99
XL1 Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-26
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-25
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-24
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-23
|$0,00 M
|0,00
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