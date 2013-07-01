Stellar (XLM) Bugünkü Teknik Analizi Stellar Analiz sayfası, XLM tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Stellar projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Stellar (XLM) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,1759 -- -%6,64 -%1,63 +%7,98

Stellar Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Stellar için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 17 Nötr 3 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 3 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,17592 0,17586 R2 0,17586 0,1758 R1 0,17576 0,17576 PP 0,1757 0,1757 S1 0,1756 0,17564 S2 0,17554 0,1756 S3 0,17544 0,17554

Stellar Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,14M $20,95 M $21,09 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 1,12M 3 Günlük Aktif Alış $31,00 M 3 Günlük Aktif Satış $29,88 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 1,73M 7 Günlük Aktif Alışlar $103,97 M 7 Günlük Aktif Satışlar $102,24 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Stellar Sermaye Akışı Net Giriş XLMUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,16 M 0,18 2026-07-26 -$0,51 M 0,18 2026-07-25 $0,20 M 0,18 2026-07-24 -$1,00 M 0,18 2026-07-23 -$1,42 M 0,18 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Stellar (XLM) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Stellar fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim XLM / USDT $0,1759 $0,1759 $0,1759 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat XLM / USDC $0,1757 $0,1757 $0,1757 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat XLM / BTC $0,000002725 $0,000002725 $0,000002725 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat