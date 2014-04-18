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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Monero hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Monero hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Monero (XMR) Bugünkü Teknik Analizi

Monero (XMR) Bugünkü Teknik Analizi

Monero Analiz sayfası, XMR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Monero projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Monero (XMR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$349,36--+%3,85+%10,66-%9,04
Monero Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Monero Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Monero için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 19
Nötr 2
Alış 5
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:NötrSatış 5Nötr 2Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
349,4
349,35
R2
349,35
349,2927
R1
349,25
349,2573
PP
349,2
349,2
S1
349,0999
349,1427
S2
349,0499
349,1072
S3
348,9499
349,0499

Monero Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,28M
$9,60 M
$9,88 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,37M
3 Günlük Aktif Alış
$4,31 M
3 Günlük Aktif Satış
$3,94 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,17M
7 Günlük Aktif Alışlar
$8,70 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$8,53 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Monero Sermaye Akışı

Net GirişXMRUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M352,94
2026-07-26$0,00 M362,69
2026-07-25$0,08 M364,12
2026-07-24$0,20 M356,64
2026-07-23$0,00 M350,76

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Monero Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Monero (XMR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Monero fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
XMR/USDT
$349,36
$349,36$349,36
%0,00
%0,00 (USDT)
XMR/USDC
$348,9
$348,9$348,9
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

XMR / USD Hesaplayıcı

Miktar

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 349,36 USD

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