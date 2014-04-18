Monero (XMR) Bugünkü Teknik Analizi Monero Analiz sayfası, XMR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Monero projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Monero (XMR) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $349,36 -- +%3,85 +%10,66 -%9,04

Monero Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Monero için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 19 Nötr 2 Alış 5 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 5 Nötr 2 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 349,4 349,35 R2 349,35 349,2927 R1 349,25 349,2573 PP 349,2 349,2 S1 349,0999 349,1427 S2 349,0499 349,1072 S3 348,9499 349,0499

Monero Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,28M $9,60 M $9,88 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,37M 3 Günlük Aktif Alış $4,31 M 3 Günlük Aktif Satış $3,94 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,17M 7 Günlük Aktif Alışlar $8,70 M 7 Günlük Aktif Satışlar $8,53 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Monero Sermaye Akışı Net Giriş XMRUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 352,94 2026-07-26 $0,00 M 362,69 2026-07-25 $0,08 M 364,12 2026-07-24 $0,20 M 356,64 2026-07-23 $0,00 M 350,76 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Monero (XMR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Monero fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim XMR / USDT $349,36 $349,36 $349,36 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat XMR / USDC $348,9 $348,9 $348,9 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat