XPIN Network (XPIN) Bugünkü Teknik Analizi XPIN Network Analiz sayfası, XPIN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. XPIN Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

XPIN Network (XPIN) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0015235 -- +%2,79 +%11,66 +%18,14

XPIN Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, XPIN Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 13 Nötr 1 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 10 Nötr 0 Alış 4 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 1 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,001533 0,001532 R2 0,001532 0,001531 R1 0,001531 0,001531 PP 0,00153 0,00153 S1 0,001529 0,001529 S2 0,001528 0,001529 S3 0,001527 0,001528

XPIN Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -2,34M $6,77 M $9,11 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,06 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,14 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,14 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. XPIN Network Sermaye Akışı Net Giriş XPINUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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