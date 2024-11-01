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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere XPIN Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere XPIN Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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XPIN Network (XPIN) Bugünkü Teknik Analizi

XPIN Network (XPIN) Bugünkü Teknik Analizi

XPIN Network Analiz sayfası, XPIN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. XPIN Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

XPIN Network (XPIN) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0015235--+%2,79+%11,66+%18,14
XPIN Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

XPIN Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, XPIN Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 13
Nötr 1
Alış 12
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 10Nötr 0Alış 4
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,001533
0,001532
R2
0,001532
0,001531
R1
0,001531
0,001531
PP
0,00153
0,00153
S1
0,001529
0,001529
S2
0,001528
0,001529
S3
0,001527
0,001528

XPIN Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-2,34M
$6,77 M
$9,11 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,06 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,14 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,14 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

XPIN Network Sermaye Akışı

Net GirişXPINUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı XPIN Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
XPIN/USDT
$0,0015235
$0,0015235$0,0015235
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

XPIN / USD Hesaplayıcı

Miktar

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0,0015234 USD

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