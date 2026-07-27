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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Venus hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Venus hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

XVS Hakkında Daha Fazla Bilgi

XVS Fiyat Bilgileri

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XVS Whitepaper

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XVS Fiyat Tahmini

XVS Fiyat Geçmişi

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Venus (XVS) Bugünkü Teknik Analizi

Venus (XVS) Bugünkü Teknik Analizi

Venus Analiz sayfası, XVS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Venus projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Venus (XVS) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$2,7492--+%0,32+%11,29+%4,43
Venus Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Venus Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Venus için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 3
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 8Nötr 0Alış 6
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 3Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
2,7496
2,7483
R2
2,7483
2,7475
R1
2,7476
2,747
PP
2,7463
2,7463
S1
2,7456
2,7455
S2
2,7443
2,745
S3
2,7436
2,7443

Venus Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,43M
$6,51 M
$6,93 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,08 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,10 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,20 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,18 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Venus Sermaye Akışı

Net GirişXVSUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,02 M2,81
2026-07-26$0,01 M2,95
2026-07-25-$0,03 M2,87
2026-07-24$0,13 M2,92
2026-07-23-$0,04 M2,85

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Venus Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Venus (XVS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Venus fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
XVS/USDT
$2,7487
$2,7487$2,7487
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

XVS / USD Hesaplayıcı

Miktar

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 2,7492 USD

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