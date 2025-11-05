BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Yellow Pepe fiyatı 0.0005852 USD. YEPE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. YEPE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Yellow Pepe fiyatı 0.0005852 USD. YEPE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. YEPE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

YEPE Hakkında Daha Fazla Bilgi

YEPE Fiyat Bilgileri

YEPE Nedir

YEPE Token Ekonomisi

YEPE Fiyat Tahmini

YEPE Fiyat Geçmişi

YEPE Satın Alma Kılavuzu

YEPE / İtibari Para Dönüştürücüsü

YEPE Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Yellow Pepe Logosu

Yellow Pepe Fiyatı(YEPE)

1 YEPE / USD Canlı Fiyatı:

$0,0005862
$0,0005862$0,0005862
-%5,951D
USD
Yellow Pepe (YEPE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:39:50 (UTC+8)

Yellow Pepe (YEPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0005276
$ 0,0005276$ 0,0005276
24 sa Düşük
$ 0,000799
$ 0,000799$ 0,000799
24 sa Yüksek

$ 0,0005276
$ 0,0005276$ 0,0005276

$ 0,000799
$ 0,000799$ 0,000799

--
----

--
----

-%1,75

-%5,94

-%54,89

-%54,89

Yellow Pepe (YEPE) canlı fiyatı $ 0,0005852. YEPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0005276 ve en yüksek $ 0,000799 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YEPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YEPE son bir saatte -%1,75 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,94 ve son 7 günde -%54,89 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Yellow Pepe (YEPE) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 56,58K
$ 56,58K$ 56,58K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BSC

Şu anki Yellow Pepe piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,58K. Dolaşımdaki YEPE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Yellow Pepe (YEPE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Yellow Pepe fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000037085-%5,94
30 Gün$ -0,0073148-%92,60
60 Gün$ -0,0034148-%85,37
90 Gün$ -0,0034148-%85,37
Bugünkü Yellow Pepe Fiyatı Değişimi

Bugün, YEPE, $ -0,000037085 (-%5,94) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Yellow Pepe 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0073148 (-%92,60) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Yellow Pepe 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, YEPE değişimi $ -0,0034148 (-%85,37) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Yellow Pepe 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0034148 (-%85,37) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Yellow Pepe (YEPE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Yellow Pepe Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Yellow Pepe (YEPE) Nedir?

Yellow Pepe, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Yellow Pepe yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- YEPE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Yellow Pepe hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Yellow Pepe satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Yellow Pepe Fiyat Tahmini (USD)

Yellow Pepe (YEPE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Yellow Pepe (YEPE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Yellow Pepe için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Yellow Pepe fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Yellow Pepe (YEPE) Token Ekonomisi

Yellow Pepe (YEPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YEPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Yellow Pepe (YEPE) Satın Alma

Nasıl Yellow Pepe satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Yellow Pepe Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

YEPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Yellow Pepe(YEPE) / VND
15,399538
1 Yellow Pepe(YEPE) / AUD
A$0,000895356
1 Yellow Pepe(YEPE) / GBP
0,000444752
1 Yellow Pepe(YEPE) / EUR
0,000509124
1 Yellow Pepe(YEPE) / USD
$0,0005852
1 Yellow Pepe(YEPE) / MYR
RM0,002451988
1 Yellow Pepe(YEPE) / TRY
0,024625216
1 Yellow Pepe(YEPE) / JPY
¥0,0895356
1 Yellow Pepe(YEPE) / ARS
ARS$0,853057744
1 Yellow Pepe(YEPE) / RUB
0,047395348
1 Yellow Pepe(YEPE) / INR
0,051924796
1 Yellow Pepe(YEPE) / IDR
Rp9,753329432
1 Yellow Pepe(YEPE) / PHP
0,034444872
1 Yellow Pepe(YEPE) / EGP
￡E.0,02770922
1 Yellow Pepe(YEPE) / BRL
R$0,003154228
1 Yellow Pepe(YEPE) / CAD
C$0,000825132
1 Yellow Pepe(YEPE) / BDT
0,07133588
1 Yellow Pepe(YEPE) / NGN
0,8444436
1 Yellow Pepe(YEPE) / COP
$2,2594572
1 Yellow Pepe(YEPE) / ZAR
R.0,010235148
1 Yellow Pepe(YEPE) / UAH
0,024625216
1 Yellow Pepe(YEPE) / TZS
T.Sh.1,44137686
1 Yellow Pepe(YEPE) / VES
Bs0,1304996
1 Yellow Pepe(YEPE) / CLP
$0,5535992
1 Yellow Pepe(YEPE) / PKR
Rs0,165447744
1 Yellow Pepe(YEPE) / KZT
0,30670332
1 Yellow Pepe(YEPE) / THB
฿0,019036556
1 Yellow Pepe(YEPE) / TWD
NT$0,018094384
1 Yellow Pepe(YEPE) / AED
د.إ0,002147684
1 Yellow Pepe(YEPE) / CHF
Fr0,00046816
1 Yellow Pepe(YEPE) / HKD
HK$0,004547004
1 Yellow Pepe(YEPE) / AMD
֏0,22386826
1 Yellow Pepe(YEPE) / MAD
.د.م0,005448212
1 Yellow Pepe(YEPE) / MXN
$0,010931536
1 Yellow Pepe(YEPE) / SAR
ريال0,0021945
1 Yellow Pepe(YEPE) / ETB
Br0,08950634
1 Yellow Pepe(YEPE) / KES
KSh0,075601988
1 Yellow Pepe(YEPE) / JOD
د.أ0,0004149068
1 Yellow Pepe(YEPE) / PLN
0,00216524
1 Yellow Pepe(YEPE) / RON
лв0,002586584
1 Yellow Pepe(YEPE) / SEK
kr0,005600364
1 Yellow Pepe(YEPE) / BGN
лв0,00099484
1 Yellow Pepe(YEPE) / HUF
Ft0,19776834
1 Yellow Pepe(YEPE) / CZK
0,012423796
1 Yellow Pepe(YEPE) / KWD
د.ك0,0001796564
1 Yellow Pepe(YEPE) / ILS
0,001907752
1 Yellow Pepe(YEPE) / BOB
Bs0,004043732
1 Yellow Pepe(YEPE) / AZN
0,00099484
1 Yellow Pepe(YEPE) / TJS
SM0,005395544
1 Yellow Pepe(YEPE) / GEL
0,001591744
1 Yellow Pepe(YEPE) / AOA
Kz0,5358969
1 Yellow Pepe(YEPE) / BHD
.د.ب0,0002200352
1 Yellow Pepe(YEPE) / BMD
$0,0005852
1 Yellow Pepe(YEPE) / DKK
kr0,003797948
1 Yellow Pepe(YEPE) / HNL
L0,015414168
1 Yellow Pepe(YEPE) / MUR
0,026930904
1 Yellow Pepe(YEPE) / NAD
$0,010176628
1 Yellow Pepe(YEPE) / NOK
kr0,00596904
1 Yellow Pepe(YEPE) / NZD
$0,001029952
1 Yellow Pepe(YEPE) / PAB
B/.0,0005852
1 Yellow Pepe(YEPE) / PGK
K0,0024871
1 Yellow Pepe(YEPE) / QAR
ر.ق0,002130128
1 Yellow Pepe(YEPE) / RSD
дин.0,0596904
1 Yellow Pepe(YEPE) / UZS
soʻm6,966665552
1 Yellow Pepe(YEPE) / ALL
L0,049221172
1 Yellow Pepe(YEPE) / ANG
ƒ0,001047508
1 Yellow Pepe(YEPE) / AWG
ƒ0,001047508
1 Yellow Pepe(YEPE) / BBD
$0,0011704
1 Yellow Pepe(YEPE) / BAM
KM0,00099484
1 Yellow Pepe(YEPE) / BIF
Fr1,7257548
1 Yellow Pepe(YEPE) / BND
$0,00076076
1 Yellow Pepe(YEPE) / BSD
$0,0005852
1 Yellow Pepe(YEPE) / JMD
$0,093942156
1 Yellow Pepe(YEPE) / KHR
2,350198312
1 Yellow Pepe(YEPE) / KMF
Fr0,2492952
1 Yellow Pepe(YEPE) / LAK
12,721738876
1 Yellow Pepe(YEPE) / LKR
රු0,178357256
1 Yellow Pepe(YEPE) / MDL
L0,009913288
1 Yellow Pepe(YEPE) / MGA
Ar2,6360334
1 Yellow Pepe(YEPE) / MOP
P0,0046816
1 Yellow Pepe(YEPE) / MVR
0,00901208
1 Yellow Pepe(YEPE) / MWK
MK1,015971572
1 Yellow Pepe(YEPE) / MZN
MT0,03742354
1 Yellow Pepe(YEPE) / NPR
रु0,083016472
1 Yellow Pepe(YEPE) / PYG
4,1502384
1 Yellow Pepe(YEPE) / RWF
Fr0,8491252
1 Yellow Pepe(YEPE) / SBD
$0,004816196
1 Yellow Pepe(YEPE) / SCR
0,008415176
1 Yellow Pepe(YEPE) / SRD
$0,0225302
1 Yellow Pepe(YEPE) / SVC
$0,0051205
1 Yellow Pepe(YEPE) / SZL
L0,01018248
1 Yellow Pepe(YEPE) / TMT
m0,002054052
1 Yellow Pepe(YEPE) / TND
د.ت0,0017193176
1 Yellow Pepe(YEPE) / TTD
$0,003967656
1 Yellow Pepe(YEPE) / UGX
Sh2,0388368
1 Yellow Pepe(YEPE) / XAF
Fr0,333564
1 Yellow Pepe(YEPE) / XCD
$0,00158004
1 Yellow Pepe(YEPE) / XOF
Fr0,333564
1 Yellow Pepe(YEPE) / XPF
Fr0,0602756
1 Yellow Pepe(YEPE) / BWP
P0,0079002
1 Yellow Pepe(YEPE) / BZD
$0,001176252
1 Yellow Pepe(YEPE) / CVE
$0,056255276
1 Yellow Pepe(YEPE) / DJF
Fr0,1035804
1 Yellow Pepe(YEPE) / DOP
$0,037604952
1 Yellow Pepe(YEPE) / DZD
د.ج0,07654416
1 Yellow Pepe(YEPE) / FJD
$0,001334256
1 Yellow Pepe(YEPE) / GNF
Fr5,088314
1 Yellow Pepe(YEPE) / GTQ
Q0,004482632
1 Yellow Pepe(YEPE) / GYD
$0,12242384
1 Yellow Pepe(YEPE) / ISK
kr0,0743204

Yellow Pepe Kaynağı

Yellow Pepe hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Yellow Pepe Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Yellow Pepe (YEPE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı YEPE fiyatı, 0,0005852 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
YEPE / USD güncel fiyatı nedir?
YEPE / USD güncel fiyatı $ 0,0005852. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Yellow Pepe varlığının piyasa değeri nedir?
YEPE piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki YEPE arzı nedir?
Dolaşımdaki YEPE arzı, -- USD.
YEPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
YEPE, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük YEPE fiyatı (ATL) nedir?
YEPE, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
YEPE işlem hacmi nedir?
YEPE için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 56,58K USD.
YEPE bu yıl daha da yükselir mi?
YEPE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için YEPE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:39:50 (UTC+8)

Yellow Pepe (YEPE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

YEPE / USD Hesaplayıcı

Miktar

YEPE
YEPE
USD
USD

1 YEPE = 0,0005852 USD

YEPE Al-Sat

YEPE/USDT
$0,0005862
$0,0005862$0,0005862
-%5,96

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.943,17
$101.943,17$101.943,17

-%1,20

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.340,11
$3.340,11$3.340,11

-%4,76

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,74
$157,74$157,74

-%2,31

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2538
$2,2538$2,2538

-%1,24

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.943,17
$101.943,17$101.943,17

-%1,20

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.340,11
$3.340,11$3.340,11

-%4,76

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,74
$157,74$157,74

-%2,31

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2538
$2,2538$2,2538

-%1,24

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16535
$0,16535$0,16535

+%0,86

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,25000
$0,25000$0,25000

+%1.529,72

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,2136
$1,2136$1,2136

+%709,06

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000290
$0,0000000000000000000000000290$0,0000000000000000000000000290

+%320,28

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000271
$0,000000000271$0,000000000271

+%215,11

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035390
$0,0000000035390$0,0000000035390

+%152,74