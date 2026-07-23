Bugünkü YOUNES Fiyatı

Bugünkü YOUNES (YOUNES) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut YOUNES / USD dönüşüm oranı YOUNES başına $ 0 şeklindedir.

YOUNES, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.222,01 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M YOUNES şeklindedir. Son 24 saat içinde YOUNES, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00815788 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YOUNES, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YOUNES (YOUNES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,22K$ 11,22K $ 11,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,22K$ 11,22K $ 11,22K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.201,24 999.998.201,24 999.998.201,24

Şu anki YOUNES piyasa değeri $ 11,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YOUNES arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999998201.24. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,22K.