Yachts Coin (YTC) Nedir?

Yachtscoin, rıhtım ücretleri, mürettebat yönetimi, yakıt tedariki ve yat bakımı gibi ilgili hizmetler için ödemeleri destekleyerek lüks yaşam tarzı yatırımı için çok yönlü bir araç olmayı amaçlamaktadır. Proje, YTC'yi daha geniş deniz ekonomisine daha fazla entegre etmek için yat üreticileri, rıhtımlar ve hizmet sağlayıcılarla işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. Yachtscoin ekosistemi, yat satışı ve kiralamasında sözleşmeye dayalı anlaşmaları otomatik olarak yürütmek için akıllı sözleşme işlevlerini entegre eder. Bu özellik idari yükü azaltır, dolandırıcılık risklerini en aza indirir ve güvenli işlemler sağlar. YTC, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak işlem şeffaflığını artırır ve kullanıcılara işlemlerinin güvenliği ve meşruiyeti konusunda güven verir.

Yachts Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Yachts Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Yachts Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Yachts Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte YTC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Yachts Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Yachts Coin Fiyat Geçmişi

YTC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak YTC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Yachts Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Yachts Coin (YTC) Token Ekonomisi

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Yachts Coin (YTC) Satın Alma

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YTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YTC / VND ₫ 4,3498695 1 YTC / AUD A$ 0,000254562 1 YTC / GBP ￡ 0,000123975 1 YTC / EUR € 0,000142158 1 YTC / USD $ 0,0001653 1 YTC / MYR RM 0,000699219 1 YTC / TRY ₺ 0,006724404 1 YTC / JPY ¥ 0,0242991 1 YTC / ARS ARS$ 0,223679001 1 YTC / RUB ₽ 0,013152921 1 YTC / INR ₹ 0,014412507 1 YTC / IDR Rp 2,709835632 1 YTC / KRW ₩ 0,228947112 1 YTC / PHP ₱ 0,009514668 1 YTC / EGP ￡E. 0,007926135 1 YTC / BRL R$ 0,000914109 1 YTC / CAD C$ 0,000226461 1 YTC / BDT ৳ 0,019955016 1 YTC / NGN ₦ 0,250074105 1 YTC / UAH ₴ 0,006821931 1 YTC / VES Bs 0,0203319 1 YTC / CLP $ 0,160341 1 YTC / PKR Rs 0,046315407 1 YTC / KZT ₸ 0,08858427 1 YTC / THB ฿ 0,005367291 1 YTC / TWD NT$ 0,004937511 1 YTC / AED د.إ 0,000606651 1 YTC / CHF Fr 0,00013224 1 YTC / HKD HK$ 0,001295952 1 YTC / MAD .د.م 0,001494312 1 YTC / MXN $ 0,003114252 1 YTC / PLN zł 0,000608304 1 YTC / RON лв 0,000724014 1 YTC / SEK kr 0,001596798 1 YTC / BGN лв 0,000277704 1 YTC / HUF Ft 0,056881383 1 YTC / CZK Kč 0,003509319 1 YTC / KWD د.ك 0,0000500859 1 YTC / ILS ₪ 0,000563673

Yachts Coin Kaynağı

Yachts Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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