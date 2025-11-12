Bugünkü ZARA AI Fiyatı

Bugünkü ZARA AI (ZARA) fiyatı $ 0,001184 olup, son 24 saatte % 12,04 değişim gösterdi. Mevcut ZARA / USD dönüşüm oranı ZARA başına $ 0,001184 şeklindedir.

ZARA AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ZARA şeklindedir. Son 24 saat içinde ZARA, $ 0,001173 (en düşük) ile $ 0,001503 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZARA, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde -%29,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,00K seviyesine ulaştı.

ZARA AI (ZARA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,00K$ 57,00K $ 57,00K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki ZARA AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,00K. Dolaşımdaki ZARA arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.