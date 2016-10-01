Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Zcash hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Zcash hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ZEC Hakkında Daha Fazla Bilgi

ZEC Fiyat Bilgileri

ZEC Nedir

ZEC Whitepaper

ZEC Resmi Websitesi

ZEC Token Ekonomisi

ZEC Fiyat Tahmini

ZEC Fiyat Geçmişi

ZEC Satın Alma Kılavuzu

ZEC / İtibari Para Dönüştürücüsü

ZEC Spot

ZEC USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Zcash (ZEC) Bugünkü Teknik Analizi

Zcash (ZEC) Bugünkü Teknik Analizi

Zcash Analiz sayfası, ZEC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Zcash projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Zcash (ZEC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$487,18---%12,08+%20,32+%45,61
Zcash Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Zcash Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Zcash için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 7
Nötr 6
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:NötrSatış 3Nötr 6Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
486,9
486,85
R2
486,85
486,7927
R1
486,75
486,7573
PP
486,7
486,7
S1
486,5999
486,6427
S2
486,5499
486,6072
S3
486,4499
486,5499

Zcash Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,47M
$12,01 M
$12,48 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-1,13M
3 Günlük Aktif Alış
$117,11 M
3 Günlük Aktif Satış
$118,23 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
2,27M
7 Günlük Aktif Alışlar
$387,59 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$385,32 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Zcash Sermaye Akışı

Net GirişZECUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$1,37 M483,70
2026-07-26$0,52 M494,84
2026-07-25-$1,57 M480,22
2026-07-24-$3,28 M495,06
2026-07-23$4,37 M514,99

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Zcash Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Zcash (ZEC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Zcash fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ZEC/USDT
$487,18
$487,18$487,18
%0,00
%0,00 (USDT)
ZEC/USDC
$486,17
$486,17$486,17
%0,00
%0,00 (USDT)
ZEC/USD1
$488,62
$488,62$488,62
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ZEC / USD Hesaplayıcı

Miktar

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 487,18 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.