Zerebro (ZEREBRO) Bugünkü Teknik Analizi Zerebro Analiz sayfası, ZEREBRO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Zerebro projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Zerebro (ZEREBRO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,037581 -- +%0,09 +%6,39 +%95,20

Zerebro Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Zerebro için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 12 Nötr 0 Alış 14 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 0 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,037722 0,03771 R2 0,03771 0,037703 R1 0,037704 0,037698 PP 0,037692 0,037692 S1 0,037686 0,037685 S2 0,037674 0,03768 S3 0,037668 0,037674

Zerebro Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,29M $13,26 M $14,56 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,11 M 3 Günlük Aktif Satış $0,10 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,29 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,29 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Zerebro Sermaye Akışı Net Giriş ZEREBROUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,05 M 0,04 2026-07-26 -$0,12 M 0,04 2026-07-25 $0,01 M 0,04 2026-07-24 -$0,05 M 0,04 2026-07-23 -$0,10 M 0,04 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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