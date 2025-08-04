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Pepes Dog Fiyatı(ZEUSCOIN)

Pepes Dog (ZEUSCOIN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,000000007234
$0,000000007234$0,000000007234
+%2,171D
USD

ZEUSCOIN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Pepes Dog (ZEUSCOIN), şu anda 0,000000007234 USD fiyatından işlem görmektedir ve 3,04M USD piyasa değerine sahiptir. ZEUSCOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pepes Dog Ana Piyasa Performansı:

$ 72,63K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,17
Pepes Dog 24 saatlik fiyat değişimi
420,69T USD
Dolaşımdaki arz

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ZEUSCOIN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Pepes Dog fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00000000015364+%2,17
30 Gün$ -0,000000017856-%71,17
60 Gün$ -0,000000013136-%64,49
90 Gün$ -0,000000002766-%27,66
Bugünkü Pepes Dog Fiyatı Değişimi

Bugün, ZEUSCOIN, $ +0,00000000015364 (+%2,17) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Pepes Dog 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000000017856 (-%71,17) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Pepes Dog 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ZEUSCOIN değişimi $ -0,000000013136 (-%64,49) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Pepes Dog 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000000002766 (-%27,66) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ZEUSCOIN Fiyat Bilgisi

En güncel Pepes Dog fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,000000006458
$ 0,000000006458$ 0,000000006458

$ 0,000000007581
$ 0,000000007581$ 0,000000007581

$ 0,00000007723
$ 0,00000007723$ 0,00000007723

-%0,18

+%2,17

-%34,06

ZEUSCOIN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,04M
$ 3,04M$ 3,04M

$ 72,63K
$ 72,63K$ 72,63K

420,69T
420,69T 420,69T

Pepes Dog (ZEUSCOIN) Nedir?

$ZEUS, Matt Furie'nin Boy's Club çizgi romanlarından "Pepe the Dog" karakterine dayanan bir kripto para birimi projesidir. Proje, bu karakteri kültürel temalı bir dijital varlık olarak blok zinciri alanına taşıyor.

Pepes Dog, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pepes Dog yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ZEUSCOIN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Pepes Dog hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Pepes Dog satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Pepes Dog Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pepes Dog, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZEUSCOIN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pepes Dog fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pepes Dog Fiyat Geçmişi

ZEUSCOIN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZEUSCOIN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pepes Dog fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pepes Dog (ZEUSCOIN) Token Ekonomisi

Pepes Dog (ZEUSCOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZEUSCOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Pepes Dog (ZEUSCOIN) Satın Alma

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ZEUSCOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZEUSCOIN / VND
0,00019036271
1 ZEUSCOIN / AUD
A$0,00000001114036
1 ZEUSCOIN / GBP
0,0000000054255
1 ZEUSCOIN / EUR
0,00000000622124
1 ZEUSCOIN / USD
$0,000000007234
1 ZEUSCOIN / MYR
RM0,00000003059982
1 ZEUSCOIN / TRY
0,00000029420678
1 ZEUSCOIN / JPY
¥0,000001063398
1 ZEUSCOIN / ARS
ARS$0,0000097756659
1 ZEUSCOIN / RUB
0,00000057553704
1 ZEUSCOIN / INR
0,00000063239628
1 ZEUSCOIN / IDR
Rp0,00011859014496
1 ZEUSCOIN / KRW
0,00001000549008
1 ZEUSCOIN / PHP
0,00000041552096
1 ZEUSCOIN / EGP
￡E.0,00000034679796
1 ZEUSCOIN / BRL
R$0,0000000401487
1 ZEUSCOIN / CAD
C$0,00000000991058
1 ZEUSCOIN / BDT
0,00000087328848
1 ZEUSCOIN / NGN
0,0000109439569
1 ZEUSCOIN / UAH
0,00000029854718
1 ZEUSCOIN / VES
Bs0,000000889782
1 ZEUSCOIN / CLP
$0,00000701698
1 ZEUSCOIN / PKR
Rs0,00000202689446
1 ZEUSCOIN / KZT
0,0000038767006
1 ZEUSCOIN / THB
฿0,00000023481564
1 ZEUSCOIN / TWD
NT$0,0000002159349
1 ZEUSCOIN / AED
د.إ0,00000002654878
1 ZEUSCOIN / CHF
Fr0,0000000057872
1 ZEUSCOIN / HKD
HK$0,00000005671456
1 ZEUSCOIN / MAD
.د.م0,00000006539536
1 ZEUSCOIN / MXN
$0,0000001363609
1 ZEUSCOIN / PLN
0,00000002669346
1 ZEUSCOIN / RON
лв0,00000003168492
1 ZEUSCOIN / SEK
kr0,00000006988044
1 ZEUSCOIN / BGN
лв0,00000001215312
1 ZEUSCOIN / HUF
Ft0,00000248929174
1 ZEUSCOIN / CZK
0,00000015357782
1 ZEUSCOIN / KWD
د.ك0,000000002191902
1 ZEUSCOIN / ILS
0,00000002466794

Pepes Dog Kaynağı

Pepes Dog hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Pepes Dog Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ZEUSCOIN
ZEUSCOIN
USD
USD

1 ZEUSCOIN = 0,000000007234 USD

Al-Sat

ZEUSCOINUSDT
$0,000000007234
$0,000000007234$0,000000007234
-%4,17

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