Boundless / Omani Rial Dönüşüm Tablosu
ZKC / OMR Dönüşüm Tablosu
- 1 ZKC0.11 OMR
- 2 ZKC0.21 OMR
- 3 ZKC0.32 OMR
- 4 ZKC0.43 OMR
- 5 ZKC0.53 OMR
- 6 ZKC0.64 OMR
- 7 ZKC0.75 OMR
- 8 ZKC0.85 OMR
- 9 ZKC0.96 OMR
- 10 ZKC1.06 OMR
- 50 ZKC5.32 OMR
- 100 ZKC10.65 OMR
- 1,000 ZKC106.49 OMR
- 5,000 ZKC532.45 OMR
- 10,000 ZKC1,064.89 OMR
Yukarıdaki tablo, 1 ZKC ile 10.000 ZKC arasındaki bir aralıkta, Boundless ile Omani Rial (ZKC ile OMR) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son OMR piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen ZKC tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel ZKC / OMR arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
OMR / ZKC Dönüşüm Tablosu
- 1 OMR9.390 ZKC
- 2 OMR18.78 ZKC
- 3 OMR28.17 ZKC
- 4 OMR37.56 ZKC
- 5 OMR46.95 ZKC
- 6 OMR56.34 ZKC
- 7 OMR65.73 ZKC
- 8 OMR75.12 ZKC
- 9 OMR84.51 ZKC
- 10 OMR93.90 ZKC
- 50 OMR469.5 ZKC
- 100 OMR939.06 ZKC
- 1,000 OMR9,390 ZKC
- 5,000 OMR46,953 ZKC
- 10,000 OMR93,906 ZKC
Yukarıdaki tablo, 1 OMR ile 10.000 OMR arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Omani Rial ile Boundless (OMR ile ZKC) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan OMR tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Boundless alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Boundless (ZKC), şu anda ر.ع. 0.11 OMR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 2.21% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ر.ع.715.71K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ر.ع.21.40M OMR şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Boundless Fiyatı sayfamıza göz atın.
77.22M OMR
Dolaşım Arzı
715.71K
24 Saatlik İşlem Hacmi
21.40M OMR
Piyasa Değeri
2.21%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
ر.ع. 0.2998
24 sa Yüksek
ر.ع. 0.2674
24 sa Düşük
Yukarıdaki ZKC / OMR trend grafiği, Boundless kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve OMR biriminden Boundless değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Boundless fiyatını kontrol edin.
ZKC / OMR Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 ZKC = 0.11 OMR | 1 OMR = 9.390 ZKC
Bugün, 1 ZKC / OMR dönüşüm oranı 0.11 OMR kurundadır.
5 ZKC satın almak için 0.53 OMR gereklidir ve 10 ZKC değeri 1.06 OMR olarak hesaplanır.
1 OMR, 9.390 ZKC varlığına dönüştürülebilir.
50 OMR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 469.5 ZKC varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ZKC / OMR karşısındaki dönüşüm oranı -18.35% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 2.21% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.11521284245035031 OMR, en düşük seviye ise 0.10276155460715035 OMR olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ZKC değeri 0.11528970225185153 OMR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -7.64% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ZKC, -0.008800447271891334 OMR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -7.64% oranında bir değişime yol açtı.
Boundless (ZKC) Hakkında Her Şey
Artık Boundless (ZKC) fiyatını hesapladığınıza göre, Boundless hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. ZKC geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Boundless nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
ZKC / OMR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Boundless (ZKC), 0.10276155460715035 OMR ile 0.11521284245035031 OMR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.10276155460715035 OMR ile 0.13631085796243914 OMR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ZKC / OMR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|ر.ع. 0.11
|ر.ع. 0.13
|ر.ع. 0.69
|ر.ع. 0.69
|En Düşük
|ر.ع. 0.09
|ر.ع. 0.09
|ر.ع. 0.09
|ر.ع. 0.09
|Ortalama
|ر.ع. 0.1
|ر.ع. 0.11
|ر.ع. 0.21
|ر.ع. 0.21
|Volatilite
|+9.57%
|+25.91%
|+510.87%
|+510.87%
|Değişim
|-4.02%
|-17.80%
|-7.70%
|-7.70%
2026 ve 2030 Yılları için OMR Biriminden Boundless Fiyat Tahmini
Boundless fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ZKC / OMR tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için ZKC Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Boundless mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ر.ع.0.11 OMR seviyesine ulaşabilir.
2030 için ZKC Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ZKC aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ر.ع.0.14 OMR fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Boundless Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
ZKC ve OMR için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Boundless (ZKC) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Boundless Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.2771
- 7 Günlük Değişim: -18.35%
- 30 Günlük Trend: -7.64%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ZKC dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, OMR para birimine dönüştürseniz bile, ZKC kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ZKC Fiyatı] [ZKC / USD]
Omani Rial (OMR) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (OMR/USD): 2.6008140547991525
- 7 Günlük Değişim: +0.00%
- 30 Günlük Trend: +0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir OMR para birimi, aynı tutarda ZKC almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir OMR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan OMR ile güvenli bir şekilde ZKC satın alın.
ZKC ile OMR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Boundless (ZKC) ile Omani Rial (OMR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ZKC ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ZKC varlığının OMR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve OMR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. OMR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler OMR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle OMR zayıfladığında, yatırımcılar ZKC gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Boundless gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ZKC varlığına yönelik talep artabilir ve bu da OMR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ZKC Kriptosunu OMR Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ZKC / OMR dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl ZKC / OMR Dönüşümü Yapılır?
ZKC Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak ZKC kriptosundan OMR para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı ZKC / OMR Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel ZKC / OMR kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. ZKC ve OMR hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
ZKC varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl ZKC satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
ZKC / OMR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ZKC ile OMR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ZKC varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak OMR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ZKC ile OMR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ZKC ile OMR arasındaki kur, Boundless ve Omani Rial varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ZKC / OMR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ZKC ile OMR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ZKC ile OMR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ZKC kriptosunu OMR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ZKC kriptosundan OMR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ZKC kriptosunun OMR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ZKC varlığının OMR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, ZKC ile OMR arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, OMR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ZKC sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ZKC ile OMR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Boundless halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ZKC ile OMR arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ZKC ile OMR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ZKC ile OMR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ZKC ile OMR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Boundless fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ZKC ile OMR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak OMR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ZKC / OMR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Boundless ve Omani Rial arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Boundless ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ZKC kriptosunu OMR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, OMR para birimini eşit değerdeki ZKC kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ZKC / OMR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ZKC fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, ZKC / OMR, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ZKC ile OMR arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak OMR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ZKC / OMR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.