zkPass (ZKP) Bugünkü Teknik Analizi zkPass Analiz sayfası, ZKP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. zkPass projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

zkPass (ZKP) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,04592 -- +%0,61 -%5,27 -%57,75

ZkPass Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ZkPass için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 8 Nötr 2 Alış 16 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 1 Nötr 0 Alış 13 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04592 0,04591 R2 0,04591 0,04591 R1 0,04591 0,04591 PP 0,0459 0,0459 S1 0,0459 0,0459 S2 0,04589 0,0459 S3 0,04589 0,04589

ZkPass Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,15M $1,48 M $1,63 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,10 M 3 Günlük Aktif Satış $0,09 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,29 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,31 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. ZkPass Sermaye Akışı Net Giriş ZKPUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,05 2026-07-26 -$0,01 M 0,05 2026-07-25 -$0,03 M 0,05 2026-07-24 -$0,03 M 0,05 2026-07-23 $0,02 M 0,05 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de zkPass (ZKP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı zkPass fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim ZKP / USDT $0,0459 $0,0459 $0,0459 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat ZKP / USDC $0,04589 $0,04589 $0,04589 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat