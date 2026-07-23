Bugünkü Zorro Fiyatı

Bugünkü Zorro (ZORRO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0.32 değişim gösterdi. Mevcut ZORRO / USD dönüşüm oranı ZORRO başına $ 0 şeklindedir.

Zorro, şu anda piyasa değeri açısından $ 32,756 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10.00B ZORRO şeklindedir. Son 24 saat içinde ZORRO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00257852 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZORRO, son bir saatte -- ve son 7 günde +7.20% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zorro (ZORRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32.76K$ 32.76K $ 32.76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32.76K$ 32.76K $ 32.76K Dolaşım Arzı 10.00B 10.00B 10.00B Toplam Arz 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Şu anki Zorro piyasa değeri $ 32.76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZORRO arzı 10.00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32.76K.