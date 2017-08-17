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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere 0x hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere 0x hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ZRX Hakkında Daha Fazla Bilgi

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0x (ZRX) Bugünkü Teknik Analizi

0x (ZRX) Bugünkü Teknik Analizi

0x Analiz sayfası, ZRX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. 0x projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

0x (ZRX) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,08129---%5,11-%0,43-%28,02
0x Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

0x Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, 0x için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 13
Nötr 7
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 11Nötr 3Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 2Nötr 4Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0812
0,0811
R2
0,0811
0,0811
R1
0,0811
0,0811
PP
0,081
0,081
S1
0,081
0,081
S2
0,0809
0,081
S3
0,0809
0,0809

0x Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,25M
$4,76 M
$4,51 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,14 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,17 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,63 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,63 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

0x Sermaye Akışı

Net GirişZRXUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,08
2026-07-26$0,00 M0,08
2026-07-25$0,02 M0,08
2026-07-24$0,00 M0,08
2026-07-23$0,00 M0,08

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

0x Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de 0x (ZRX) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı 0x fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ZRX/USDT
$0,08129
$0,08129$0,08129
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ZRX / USD Hesaplayıcı

Miktar

ZRX
ZRX
USD
USD

1 ZRX = 0,08129 USD

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