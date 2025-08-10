AAMMUNIBATWETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave AMM UniBATWETH Logosu

Aave AMM UniBATWETH Fiyatı (AAMMUNIBATWETH)

Listelenmedi

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$79,46
$79,46$79,46
+%0,201D
mexc
USD

Bugünkü Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Fiyatı

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH), şu anda 79,46 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AAMMUNIBATWETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave AMM UniBATWETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,23
Aave AMM UniBATWETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AAMMUNIBATWETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AAMMUNIBATWETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave AMM UniBATWETH / USD fiyat değişimi, $ +0,183195.
Son 30 gün içerisinde, Aave AMM UniBATWETH / USD fiyat değişimi, $ +19,5687572280.
Son 60 gün içerisinde, Aave AMM UniBATWETH / USD fiyat değişimi, $ +23,6383329120.
Son 90 gün içerisinde, Aave AMM UniBATWETH / USD fiyat değişimi, $ +17,42447940562634.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,183195+%0,23
30 Gün$ +19,5687572280+%24,63
60 Gün$ +23,6383329120+%29,75
90 Gün$ +17,42447940562634+%28,09

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave AMM UniBATWETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 79,16
$ 79,16$ 79,16

$ 81,4
$ 81,4$ 81,4

$ 229,23
$ 229,23$ 229,23

+%0,16

+%0,23

+%15,74

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Nedir?

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Token Ekonomisi

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AAMMUNIBATWETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

AAMMUNIBATWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAMMUNIBATWETH / VND
2.090.989,9
1 AAMMUNIBATWETH / AUD
A$121,5738
1 AAMMUNIBATWETH / GBP
58,8004
1 AAMMUNIBATWETH / EUR
67,541
1 AAMMUNIBATWETH / USD
$79,46
1 AAMMUNIBATWETH / MYR
RM336,9104
1 AAMMUNIBATWETH / TRY
3.231,6382
1 AAMMUNIBATWETH / JPY
¥11.680,62
1 AAMMUNIBATWETH / ARS
ARS$105.244,77
1 AAMMUNIBATWETH / RUB
6.356,0054
1 AAMMUNIBATWETH / INR
6.970,2312
1 AAMMUNIBATWETH / IDR
Rp1.281.612,7238
1 AAMMUNIBATWETH / KRW
110.360,4048
1 AAMMUNIBATWETH / PHP
4.509,355
1 AAMMUNIBATWETH / EGP
￡E.3.856,9884
1 AAMMUNIBATWETH / BRL
R$431,4678
1 AAMMUNIBATWETH / CAD
C$108,8602
1 AAMMUNIBATWETH / BDT
9.641,6764
1 AAMMUNIBATWETH / NGN
121.684,2494
1 AAMMUNIBATWETH / UAH
3.282,4926
1 AAMMUNIBATWETH / VES
Bs10.170,88
1 AAMMUNIBATWETH / CLP
$76.758,36
1 AAMMUNIBATWETH / PKR
Rs22.515,7856
1 AAMMUNIBATWETH / KZT
42.881,3836
1 AAMMUNIBATWETH / THB
฿2.568,1472
1 AAMMUNIBATWETH / TWD
NT$2.375,854
1 AAMMUNIBATWETH / AED
د.إ291,6182
1 AAMMUNIBATWETH / CHF
Fr63,568
1 AAMMUNIBATWETH / HKD
HK$622,9664
1 AAMMUNIBATWETH / MAD
.د.م718,3184
1 AAMMUNIBATWETH / MXN
$1.475,5722
1 AAMMUNIBATWETH / PLN
289,2344
1 AAMMUNIBATWETH / RON
лв345,651
1 AAMMUNIBATWETH / SEK
kr760,4322
1 AAMMUNIBATWETH / BGN
лв132,6982
1 AAMMUNIBATWETH / HUF
Ft26.962,3672
1 AAMMUNIBATWETH / CZK
1.667,0708
1 AAMMUNIBATWETH / KWD
د.ك24,2353
1 AAMMUNIBATWETH / ILS
272,5478