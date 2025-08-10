AAMMUNICRVWETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

AAMMUNICRVWETH Fiyat Bilgileri

AAMMUNICRVWETH Resmi Websitesi

AAMMUNICRVWETH Token Ekonomisi

AAMMUNICRVWETH Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Aave AMM UniCRVWETH Logosu

Aave AMM UniCRVWETH Fiyatı (AAMMUNICRVWETH)

Listelenmedi

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$1.581,81
$1.581,81$1.581,81
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Fiyatı

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH), şu anda 1.581,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AAMMUNICRVWETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave AMM UniCRVWETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,67
Aave AMM UniCRVWETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AAMMUNICRVWETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AAMMUNICRVWETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave AMM UniCRVWETH / USD fiyat değişimi, $ +41,08.
Son 30 gün içerisinde, Aave AMM UniCRVWETH / USD fiyat değişimi, $ +778,8266152020.
Son 60 gün içerisinde, Aave AMM UniCRVWETH / USD fiyat değişimi, $ +755,9351354250.
Son 90 gün içerisinde, Aave AMM UniCRVWETH / USD fiyat değişimi, $ +519,4282407990036.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +41,08+%2,67
30 Gün$ +778,8266152020+%49,24
60 Gün$ +755,9351354250+%47,79
90 Gün$ +519,4282407990036+%48,89

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave AMM UniCRVWETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.540,73
$ 1.540,73$ 1.540,73

$ 1.609,77
$ 1.609,77$ 1.609,77

$ 1.773,24
$ 1.773,24$ 1.773,24

+%0,16

+%2,67

+%17,73

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Token Ekonomisi

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AAMMUNICRVWETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AAMMUNICRVWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAMMUNICRVWETH / VND
41.625.330,15
1 AAMMUNICRVWETH / AUD
A$2.420,1693
1 AAMMUNICRVWETH / GBP
1.170,5394
1 AAMMUNICRVWETH / EUR
1.344,5385
1 AAMMUNICRVWETH / USD
$1.581,81
1 AAMMUNICRVWETH / MYR
RM6.706,8744
1 AAMMUNICRVWETH / TRY
64.332,2127
1 AAMMUNICRVWETH / JPY
¥232.526,07
1 AAMMUNICRVWETH / ARS
ARS$2.095.107,345
1 AAMMUNICRVWETH / RUB
126.528,9819
1 AAMMUNICRVWETH / INR
138.756,3732
1 AAMMUNICRVWETH / IDR
Rp25.513.060,9443
1 AAMMUNICRVWETH / KRW
2.196.944,2728
1 AAMMUNICRVWETH / PHP
89.767,7175
1 AAMMUNICRVWETH / EGP
￡E.76.781,0574
1 AAMMUNICRVWETH / BRL
R$8.589,2283
1 AAMMUNICRVWETH / CAD
C$2.167,0797
1 AAMMUNICRVWETH / BDT
191.936,8254
1 AAMMUNICRVWETH / NGN
2.422.368,0159
1 AAMMUNICRVWETH / UAH
65.344,5711
1 AAMMUNICRVWETH / VES
Bs202.471,68
1 AAMMUNICRVWETH / CLP
$1.528.028,46
1 AAMMUNICRVWETH / PKR
Rs448.221,6816
1 AAMMUNICRVWETH / KZT
853.639,5846
1 AAMMUNICRVWETH / THB
฿51.124,0992
1 AAMMUNICRVWETH / TWD
NT$47.296,119
1 AAMMUNICRVWETH / AED
د.إ5.805,2427
1 AAMMUNICRVWETH / CHF
Fr1.265,448
1 AAMMUNICRVWETH / HKD
HK$12.401,3904
1 AAMMUNICRVWETH / MAD
.د.م14.299,5624
1 AAMMUNICRVWETH / MXN
$29.374,2117
1 AAMMUNICRVWETH / PLN
5.757,7884
1 AAMMUNICRVWETH / RON
лв6.880,8735
1 AAMMUNICRVWETH / SEK
kr15.137,9217
1 AAMMUNICRVWETH / BGN
лв2.641,6227
1 AAMMUNICRVWETH / HUF
Ft536.739,7692
1 AAMMUNICRVWETH / CZK
33.186,3738
1 AAMMUNICRVWETH / KWD
د.ك482,45205
1 AAMMUNICRVWETH / ILS
5.425,6083