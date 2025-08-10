AAMMUNIRENWETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave AMM UniRENWETH Logosu

Aave AMM UniRENWETH Fiyatı (AAMMUNIRENWETH)

Listelenmedi

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$40,58
$40,58$40,58
+%0,501D
mexc
USD

Bugünkü Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) Fiyatı

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH), şu anda 40,58 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AAMMUNIRENWETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave AMM UniRENWETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,59
Aave AMM UniRENWETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AAMMUNIRENWETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AAMMUNIRENWETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave AMM UniRENWETH / USD fiyat değişimi, $ +0,237472.
Son 30 gün içerisinde, Aave AMM UniRENWETH / USD fiyat değişimi, $ +9,0888770940.
Son 60 gün içerisinde, Aave AMM UniRENWETH / USD fiyat değişimi, $ +9,2219876100.
Son 90 gün içerisinde, Aave AMM UniRENWETH / USD fiyat değişimi, $ +8,81361873013587.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,237472+%0,59
30 Gün$ +9,0888770940+%22,40
60 Gün$ +9,2219876100+%22,73
90 Gün$ +8,81361873013587+%27,75

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave AMM UniRENWETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 40,25
$ 40,25$ 40,25

$ 41,39
$ 41,39$ 41,39

$ 228,42
$ 228,42$ 228,42

+%0,15

+%0,59

+%11,62

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) Nedir?

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) Token Ekonomisi

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AAMMUNIRENWETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

AAMMUNIRENWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAMMUNIRENWETH / VND
1.067.862,7
1 AAMMUNIRENWETH / AUD
A$62,0874
1 AAMMUNIRENWETH / GBP
30,0292
1 AAMMUNIRENWETH / EUR
34,493
1 AAMMUNIRENWETH / USD
$40,58
1 AAMMUNIRENWETH / MYR
RM172,0592
1 AAMMUNIRENWETH / TRY
1.650,3886
1 AAMMUNIRENWETH / JPY
¥5.965,26
1 AAMMUNIRENWETH / ARS
ARS$53.748,21
1 AAMMUNIRENWETH / RUB
3.245,9942
1 AAMMUNIRENWETH / INR
3.559,6776
1 AAMMUNIRENWETH / IDR
Rp654.516,0374
1 AAMMUNIRENWETH / KRW
56.360,7504
1 AAMMUNIRENWETH / PHP
2.302,915
1 AAMMUNIRENWETH / EGP
￡E.1.969,7532
1 AAMMUNIRENWETH / BRL
R$220,3494
1 AAMMUNIRENWETH / CAD
C$55,5946
1 AAMMUNIRENWETH / BDT
4.923,9772
1 AAMMUNIRENWETH / NGN
62.143,8062
1 AAMMUNIRENWETH / UAH
1.676,3598
1 AAMMUNIRENWETH / VES
Bs5.194,24
1 AAMMUNIRENWETH / CLP
$39.200,28
1 AAMMUNIRENWETH / PKR
Rs11.498,7488
1 AAMMUNIRENWETH / KZT
21.899,4028
1 AAMMUNIRENWETH / THB
฿1.311,5456
1 AAMMUNIRENWETH / TWD
NT$1.213,342
1 AAMMUNIRENWETH / AED
د.إ148,9286
1 AAMMUNIRENWETH / CHF
Fr32,464
1 AAMMUNIRENWETH / HKD
HK$318,1472
1 AAMMUNIRENWETH / MAD
.د.م366,8432
1 AAMMUNIRENWETH / MXN
$753,5706
1 AAMMUNIRENWETH / PLN
147,7112
1 AAMMUNIRENWETH / RON
лв176,523
1 AAMMUNIRENWETH / SEK
kr388,3506
1 AAMMUNIRENWETH / BGN
лв67,7686
1 AAMMUNIRENWETH / HUF
Ft13.769,6056
1 AAMMUNIRENWETH / CZK
851,3684
1 AAMMUNIRENWETH / KWD
د.ك12,3769
1 AAMMUNIRENWETH / ILS
139,1894