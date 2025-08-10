AAMMUNISNXWETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

AAMMUNISNXWETH Fiyat Bilgileri

AAMMUNISNXWETH Resmi Websitesi

AAMMUNISNXWETH Token Ekonomisi

AAMMUNISNXWETH Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Aave AMM UniSNXWETH Logosu

Aave AMM UniSNXWETH Fiyatı (AAMMUNISNXWETH)

Listelenmedi

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$262,32
$262,32$262,32
+%2,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) Fiyatı

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH), şu anda 262,32 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AAMMUNISNXWETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave AMM UniSNXWETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,52
Aave AMM UniSNXWETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AAMMUNISNXWETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AAMMUNISNXWETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave AMM UniSNXWETH / USD fiyat değişimi, $ +6,44.
Son 30 gün içerisinde, Aave AMM UniSNXWETH / USD fiyat değişimi, $ +51,4952260080.
Son 60 gün içerisinde, Aave AMM UniSNXWETH / USD fiyat değişimi, $ +50,8485022800.
Son 90 gün içerisinde, Aave AMM UniSNXWETH / USD fiyat değişimi, $ +26,52723195035015.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +6,44+%2,52
30 Gün$ +51,4952260080+%19,63
60 Gün$ +50,8485022800+%19,38
90 Gün$ +26,52723195035015+%11,25

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave AMM UniSNXWETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 255,88
$ 255,88$ 255,88

$ 264,84
$ 264,84$ 264,84

$ 765,6
$ 765,6$ 765,6

+%0,16

+%2,52

+%22,29

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) Token Ekonomisi

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AAMMUNISNXWETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AAMMUNISNXWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAMMUNISNXWETH / VND
6.902.950,8
1 AAMMUNISNXWETH / AUD
A$401,3496
1 AAMMUNISNXWETH / GBP
194,1168
1 AAMMUNISNXWETH / EUR
222,972
1 AAMMUNISNXWETH / USD
$262,32
1 AAMMUNISNXWETH / MYR
RM1.112,2368
1 AAMMUNISNXWETH / TRY
10.668,5544
1 AAMMUNISNXWETH / JPY
¥38.561,04
1 AAMMUNISNXWETH / ARS
ARS$347.442,84
1 AAMMUNISNXWETH / RUB
20.982,9768
1 AAMMUNISNXWETH / INR
23.010,7104
1 AAMMUNISNXWETH / IDR
Rp4.230.967,1496
1 AAMMUNISNXWETH / KRW
364.331,0016
1 AAMMUNISNXWETH / PHP
14.886,66
1 AAMMUNISNXWETH / EGP
￡E.12.733,0128
1 AAMMUNISNXWETH / BRL
R$1.424,3976
1 AAMMUNISNXWETH / CAD
C$359,3784
1 AAMMUNISNXWETH / BDT
31.829,9088
1 AAMMUNISNXWETH / NGN
401.714,2248
1 AAMMUNISNXWETH / UAH
10.836,4392
1 AAMMUNISNXWETH / VES
Bs33.576,96
1 AAMMUNISNXWETH / CLP
$253.401,12
1 AAMMUNISNXWETH / PKR
Rs74.330,9952
1 AAMMUNISNXWETH / KZT
141.563,6112
1 AAMMUNISNXWETH / THB
฿8.478,1824
1 AAMMUNISNXWETH / TWD
NT$7.843,368
1 AAMMUNISNXWETH / AED
د.إ962,7144
1 AAMMUNISNXWETH / CHF
Fr209,856
1 AAMMUNISNXWETH / HKD
HK$2.056,5888
1 AAMMUNISNXWETH / MAD
.د.م2.371,3728
1 AAMMUNISNXWETH / MXN
$4.871,2824
1 AAMMUNISNXWETH / PLN
954,8448
1 AAMMUNISNXWETH / RON
лв1.141,092
1 AAMMUNISNXWETH / SEK
kr2.510,4024
1 AAMMUNISNXWETH / BGN
лв438,0744
1 AAMMUNISNXWETH / HUF
Ft89.010,4224
1 AAMMUNISNXWETH / CZK
5.503,4736
1 AAMMUNISNXWETH / KWD
د.ك80,0076
1 AAMMUNISNXWETH / ILS
899,7576