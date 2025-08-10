ABAL Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave BAL Fiyatı (ABAL)

Aave BAL (ABAL) Canlı Fiyat Grafiği

$1,43
$1,43$1,43
+%3,601D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Aave BAL (ABAL) Fiyatı

Aave BAL (ABAL), şu anda 1,43 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ABAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave BAL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,64
Aave BAL 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ABAL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ABAL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave BAL (ABAL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave BAL / USD fiyat değişimi, $ +0,050134.
Son 30 gün içerisinde, Aave BAL / USD fiyat değişimi, $ +0,4080865360.
Son 60 gün içerisinde, Aave BAL / USD fiyat değişimi, $ +0,3419210080.
Son 90 gün içerisinde, Aave BAL / USD fiyat değişimi, $ +0,2455081759685503.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,050134+%3,64
30 Gün$ +0,4080865360+%28,54
60 Gün$ +0,3419210080+%23,91
90 Gün$ +0,2455081759685503+%20,73

Aave BAL (ABAL) Fiyat Analizi

En güncel Aave BAL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,38
$ 1,38$ 1,38

$ 1,53
$ 1,53$ 1,53

$ 34,88
$ 34,88$ 34,88

+%0,08

+%3,64

+%19,51

Aave BAL (ABAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave BAL (ABAL) Nedir?

Aave BAL (ABAL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave BAL (ABAL) Token Ekonomisi

Aave BAL (ABAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave BAL (ABAL) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

ABAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ABAL / VND
37.630,45
1 ABAL / AUD
A$2,1879
1 ABAL / GBP
1,0582
1 ABAL / EUR
1,2155
1 ABAL / USD
$1,43
1 ABAL / MYR
RM6,0632
1 ABAL / TRY
58,1581
1 ABAL / JPY
¥210,21
1 ABAL / ARS
ARS$1.894,035
1 ABAL / RUB
114,3857
1 ABAL / INR
125,4396
1 ABAL / IDR
Rp23.064,5129
1 ABAL / KRW
1.986,0984
1 ABAL / PHP
81,1525
1 ABAL / EGP
￡E.69,4122
1 ABAL / BRL
R$7,7649
1 ABAL / CAD
C$1,9591
1 ABAL / BDT
173,5162
1 ABAL / NGN
2.189,8877
1 ABAL / UAH
59,0733
1 ABAL / VES
Bs183,04
1 ABAL / CLP
$1.381,38
1 ABAL / PKR
Rs405,2048
1 ABAL / KZT
771,7138
1 ABAL / THB
฿46,2176
1 ABAL / TWD
NT$42,757
1 ABAL / AED
د.إ5,2481
1 ABAL / CHF
Fr1,144
1 ABAL / HKD
HK$11,2112
1 ABAL / MAD
.د.م12,9272
1 ABAL / MXN
$26,5551
1 ABAL / PLN
5,2052
1 ABAL / RON
лв6,2205
1 ABAL / SEK
kr13,6851
1 ABAL / BGN
лв2,3881
1 ABAL / HUF
Ft485,2276
1 ABAL / CZK
30,0014
1 ABAL / KWD
د.ك0,43615
1 ABAL / ILS
4,9049