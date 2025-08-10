ABAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave BAT (ABAT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,158087
$0,158087$0,158087
-%1,201D
mexc
USD

Bugünkü Aave BAT (ABAT) Fiyatı

Aave BAT (ABAT), şu anda 0,158075 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ABAT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave BAT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,27
Aave BAT 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ABAT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ABAT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave BAT (ABAT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave BAT / USD fiyat değişimi, $ -0,002038091563093.
Son 30 gün içerisinde, Aave BAT / USD fiyat değişimi, $ +0,0152111620.
Son 60 gün içerisinde, Aave BAT / USD fiyat değişimi, $ +0,0155435305.
Son 90 gün içerisinde, Aave BAT / USD fiyat değişimi, $ -0,00803191431802677.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002038091563093-%1,27
30 Gün$ +0,0152111620+%9,62
60 Gün$ +0,0155435305+%9,83
90 Gün$ -0,00803191431802677-%4,83

Aave BAT (ABAT) Fiyat Analizi

En güncel Aave BAT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,157624
$ 0,157624$ 0,157624

$ 0,163786
$ 0,163786$ 0,163786

$ 1,86
$ 1,86$ 1,86

+%0,10

-%1,27

+%8,97

Aave BAT (ABAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave BAT (ABAT) Nedir?

Aave BAT is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aBAT is pegged 1:1 to the value of the underlying BAT that is deposited in Aave protocol. aBAT, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aBAT accrue interest in real time, directly in your wallet!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave BAT (ABAT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave BAT (ABAT) Token Ekonomisi

Aave BAT (ABAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave BAT (ABAT) Hakkında Diğer Sorular

ABAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ABAT / VND
4.159,743625
1 ABAT / AUD
A$0,24185475
1 ABAT / GBP
0,1169755
1 ABAT / EUR
0,13436375
1 ABAT / USD
$0,158075
1 ABAT / MYR
RM0,670238
1 ABAT / TRY
6,42891025
1 ABAT / JPY
¥23,237025
1 ABAT / ARS
ARS$209,3703375
1 ABAT / RUB
12,64441925
1 ABAT / INR
13,866339
1 ABAT / IDR
Rp2.549,59641725
1 ABAT / KRW
219,547206
1 ABAT / PHP
8,97075625
1 ABAT / EGP
￡E.7,6729605
1 ABAT / BRL
R$0,85834725
1 ABAT / CAD
C$0,21656275
1 ABAT / BDT
19,1808205
1 ABAT / NGN
242,07447425
1 ABAT / UAH
6,53007825
1 ABAT / VES
Bs20,2336
1 ABAT / CLP
$152,70045
1 ABAT / PKR
Rs44,792132
1 ABAT / KZT
85,3067545
1 ABAT / THB
฿5,108984
1 ABAT / TWD
NT$4,7264425
1 ABAT / AED
د.إ0,58013525
1 ABAT / CHF
Fr0,12646
1 ABAT / HKD
HK$1,239308
1 ABAT / MAD
.د.م1,428998
1 ABAT / MXN
$2,93545275
1 ABAT / PLN
0,575393
1 ABAT / RON
лв0,68762625
1 ABAT / SEK
kr1,51277775
1 ABAT / BGN
лв0,26398525
1 ABAT / HUF
Ft53,638009
1 ABAT / CZK
3,3164135
1 ABAT / KWD
د.ك0,048212875
1 ABAT / ILS
0,54219725