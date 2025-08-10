Aave BAT v1 (ABAT) Nedir?

Aave BAT is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aBAT is pegged 1:1 to the value of the underlying BAT that is deposited in Aave protocol. aBAT, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aBAT accrue interest in real time, directly in your wallet!

Aave BAT v1 (ABAT) Kaynağı Resmi Websitesi

Aave BAT v1 (ABAT) Token Ekonomisi

Aave BAT v1 (ABAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!