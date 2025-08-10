ALINK Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave LINK Fiyatı (ALINK)

Aave LINK (ALINK) Canlı Fiyat Grafiği

$22,62
$22,62$22,62
+%8,401D
Bugünkü Aave LINK (ALINK) Fiyatı

Aave LINK (ALINK), şu anda 22,62 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ALINK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave LINK Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,44
Aave LINK 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ALINK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ALINK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave LINK (ALINK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave LINK / USD fiyat değişimi, $ +1,76.
Son 30 gün içerisinde, Aave LINK / USD fiyat değişimi, $ +10,6279685460.
Son 60 gün içerisinde, Aave LINK / USD fiyat değişimi, $ +10,8818667360.
Son 90 gün içerisinde, Aave LINK / USD fiyat değişimi, $ +5,209432266812103.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,76+%8,44
30 Gün$ +10,6279685460+%46,98
60 Gün$ +10,8818667360+%48,11
90 Gün$ +5,209432266812103+%29,92

Aave LINK (ALINK) Fiyat Analizi

En güncel Aave LINK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 20,74
$ 20,74$ 20,74

$ 22,62
$ 22,62$ 22,62

$ 52,48
$ 52,48$ 52,48

+%2,47

+%8,44

+%42,25

Aave LINK (ALINK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave LINK (ALINK) Nedir?

Aave LINK is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aLINK is pegged 1:1 to the value of the underlying LINK that is deposited in Aave protocol. aLINK, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aLINK accrue interest in real time, directly in your wallet!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave LINK (ALINK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave LINK (ALINK) Token Ekonomisi

Aave LINK (ALINK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALINK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave LINK (ALINK) Hakkında Diğer Sorular

ALINK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALINK / VND
595.245,3
1 ALINK / AUD
A$34,6086
1 ALINK / GBP
16,7388
1 ALINK / EUR
19,227
1 ALINK / USD
$22,62
1 ALINK / MYR
RM95,9088
1 ALINK / TRY
919,9554
1 ALINK / JPY
¥3.325,14
1 ALINK / ARS
ARS$29.960,19
1 ALINK / RUB
1.809,3738
1 ALINK / INR
1.984,2264
1 ALINK / IDR
Rp364.838,6586
1 ALINK / KRW
31.416,4656
1 ALINK / PHP
1.283,685
1 ALINK / EGP
￡E.1.097,9748
1 ALINK / BRL
R$122,8266
1 ALINK / CAD
C$30,9894
1 ALINK / BDT
2.744,7108
1 ALINK / NGN
34.640,0418
1 ALINK / UAH
934,4322
1 ALINK / VES
Bs2.895,36
1 ALINK / CLP
$21.850,92
1 ALINK / PKR
Rs6.409,6032
1 ALINK / KZT
12.207,1092
1 ALINK / THB
฿731,0784
1 ALINK / TWD
NT$676,338
1 ALINK / AED
د.إ83,0154
1 ALINK / CHF
Fr18,096
1 ALINK / HKD
HK$177,3408
1 ALINK / MAD
.د.م204,4848
1 ALINK / MXN
$420,0534
1 ALINK / PLN
82,3368
1 ALINK / RON
лв98,397
1 ALINK / SEK
kr216,4734
1 ALINK / BGN
лв37,7754
1 ALINK / HUF
Ft7.675,4184
1 ALINK / CZK
474,5676
1 ALINK / KWD
د.ك6,8991
1 ALINK / ILS
77,5866