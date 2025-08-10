AMAAVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave Polygon AAVE (AMAAVE) Canlı Fiyat Grafiği

$306,66
$306,66$306,66
+%2,701D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Aave Polygon AAVE (AMAAVE) Fiyatı

Aave Polygon AAVE (AMAAVE), şu anda 306,64 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AMAAVE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave Polygon AAVE Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,73
Aave Polygon AAVE 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AMAAVE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AMAAVE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave Polygon AAVE (AMAAVE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave Polygon AAVE / USD fiyat değişimi, $ +8,16.
Son 30 gün içerisinde, Aave Polygon AAVE / USD fiyat değişimi, $ -5,1368946080.
Son 60 gün içerisinde, Aave Polygon AAVE / USD fiyat değişimi, $ -4,0590243440.
Son 90 gün içerisinde, Aave Polygon AAVE / USD fiyat değişimi, $ +82,65523227992527.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +8,16+%2,73
30 Gün$ -5,1368946080-%1,67
60 Gün$ -4,0590243440-%1,32
90 Gün$ +82,65523227992527+%36,90

Aave Polygon AAVE (AMAAVE) Fiyat Analizi

En güncel Aave Polygon AAVE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 298,48
$ 298,48$ 298,48

$ 311,85
$ 311,85$ 311,85

$ 470,81
$ 470,81$ 470,81

+%1,24

+%2,73

+%20,64

Aave Polygon AAVE (AMAAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave Polygon AAVE (AMAAVE) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AMAAVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AMAAVE / VND
8.069.231,6
1 AMAAVE / AUD
A$469,1592
1 AMAAVE / GBP
226,9136
1 AMAAVE / EUR
260,644
1 AMAAVE / USD
$306,64
1 AMAAVE / MYR
RM1.300,1536
1 AMAAVE / TRY
12.471,0488
1 AMAAVE / JPY
¥45.076,08
1 AMAAVE / ARS
ARS$406.144,68
1 AMAAVE / RUB
24.528,1336
1 AMAAVE / INR
26.898,4608
1 AMAAVE / IDR
Rp4.945.805,7592
1 AMAAVE / KRW
425.886,1632
1 AMAAVE / PHP
17.401,82
1 AMAAVE / EGP
￡E.14.884,3056
1 AMAAVE / BRL
R$1.665,0552
1 AMAAVE / CAD
C$420,0968
1 AMAAVE / BDT
37.207,6976
1 AMAAVE / NGN
469.585,4296
1 AMAAVE / UAH
12.667,2984
1 AMAAVE / VES
Bs39.249,92
1 AMAAVE / CLP
$296.214,24
1 AMAAVE / PKR
Rs86.889,5104
1 AMAAVE / KZT
165.481,3424
1 AMAAVE / THB
฿9.910,6048
1 AMAAVE / TWD
NT$9.168,536
1 AMAAVE / AED
د.إ1.125,3688
1 AMAAVE / CHF
Fr245,312
1 AMAAVE / HKD
HK$2.404,0576
1 AMAAVE / MAD
.د.م2.772,0256
1 AMAAVE / MXN
$5.694,3048
1 AMAAVE / PLN
1.116,1696
1 AMAAVE / RON
лв1.333,884
1 AMAAVE / SEK
kr2.934,5448
1 AMAAVE / BGN
лв512,0888
1 AMAAVE / HUF
Ft104.049,0848
1 AMAAVE / CZK
6.433,3072
1 AMAAVE / KWD
د.ك93,5252
1 AMAAVE / ILS
1.051,7752