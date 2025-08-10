AMDAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave Polygon DAI Logosu

Aave Polygon DAI Fiyatı (AMDAI)

Listelenmedi

Aave Polygon DAI (AMDAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,999986
$0,999986$0,999986
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Aave Polygon DAI (AMDAI) Fiyatı

Aave Polygon DAI (AMDAI), şu anda 1,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AMDAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave Polygon DAI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,10
Aave Polygon DAI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AMDAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın.

USD Bazında Aave Polygon DAI (AMDAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave Polygon DAI / USD fiyat değişimi, $ +0,00101809.
Son 30 gün içerisinde, Aave Polygon DAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0004065000.
Son 60 gün içerisinde, Aave Polygon DAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0004777000.
Son 90 gün içerisinde, Aave Polygon DAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0108614688637095.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00101809+%0,10
30 Gün$ -0,0004065000-%0,04
60 Gün$ +0,0004777000+%0,05
90 Gün$ +0,0108614688637095+%1,10

Aave Polygon DAI (AMDAI) Fiyat Analizi

En güncel Aave Polygon DAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,993842
$ 0,993842$ 0,993842

$ 1,17
$ 1,17$ 1,17

$ 1,43
$ 1,43$ 1,43

+%0,09

+%0,10

-%0,01

Aave Polygon DAI (AMDAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave Polygon DAI (AMDAI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Aave Polygon DAI (AMDAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave Polygon DAI (AMDAI) Token Ekonomisi

Aave Polygon DAI (AMDAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMDAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave Polygon DAI (AMDAI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

AMDAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AMDAI / VND
26.315
1 AMDAI / AUD
A$1,53
1 AMDAI / GBP
0,74
1 AMDAI / EUR
0,85
1 AMDAI / USD
$1
1 AMDAI / MYR
RM4,24
1 AMDAI / TRY
40,67
1 AMDAI / JPY
¥147
1 AMDAI / ARS
ARS$1.324,5
1 AMDAI / RUB
79,99
1 AMDAI / INR
87,72
1 AMDAI / IDR
Rp16.129,03
1 AMDAI / KRW
1.388,88
1 AMDAI / PHP
56,75
1 AMDAI / EGP
￡E.48,54
1 AMDAI / BRL
R$5,43
1 AMDAI / CAD
C$1,37
1 AMDAI / BDT
121,34
1 AMDAI / NGN
1.531,39
1 AMDAI / UAH
41,31
1 AMDAI / VES
Bs128
1 AMDAI / CLP
$966
1 AMDAI / PKR
Rs283,36
1 AMDAI / KZT
539,66
1 AMDAI / THB
฿32,32
1 AMDAI / TWD
NT$29,9
1 AMDAI / AED
د.إ3,67
1 AMDAI / CHF
Fr0,8
1 AMDAI / HKD
HK$7,84
1 AMDAI / MAD
.د.م9,04
1 AMDAI / MXN
$18,57
1 AMDAI / PLN
3,64
1 AMDAI / RON
лв4,35
1 AMDAI / SEK
kr9,57
1 AMDAI / BGN
лв1,67
1 AMDAI / HUF
Ft339,32
1 AMDAI / CZK
20,98
1 AMDAI / KWD
د.ك0,305
1 AMDAI / ILS
3,43