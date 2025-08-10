AMWMATIC Hakkında Daha Fazla Bilgi

AMWMATIC Fiyat Bilgileri

AMWMATIC Resmi Websitesi

AMWMATIC Token Ekonomisi

AMWMATIC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Aave Polygon WMATIC Logosu

Aave Polygon WMATIC Fiyatı (AMWMATIC)

Listelenmedi

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,248436
$0,248436$0,248436
-%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) Fiyatı

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC), şu anda 0,248436 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AMWMATIC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave Polygon WMATIC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,37
Aave Polygon WMATIC 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AMWMATIC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AMWMATIC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave Polygon WMATIC / USD fiyat değişimi, $ -0,0009377360845255.
Son 30 gün içerisinde, Aave Polygon WMATIC / USD fiyat değişimi, $ +0,0253604959.
Son 60 gün içerisinde, Aave Polygon WMATIC / USD fiyat değişimi, $ +0,0258093701.
Son 90 gün içerisinde, Aave Polygon WMATIC / USD fiyat değişimi, $ -0,01094905199330775.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0009377360845255-%0,37
30 Gün$ +0,0253604959+%10,21
60 Gün$ +0,0258093701+%10,39
90 Gün$ -0,01094905199330775-%4,22

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) Fiyat Analizi

En güncel Aave Polygon WMATIC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,236762
$ 0,236762$ 0,236762

$ 0,253141
$ 0,253141$ 0,253141

$ 2,93
$ 2,93$ 2,93

+%0,10

-%0,37

+%25,72

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) Token Ekonomisi

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMWMATIC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AMWMATIC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AMWMATIC / VND
6.537,59334
1 AMWMATIC / AUD
A$0,38010708
1 AMWMATIC / GBP
0,18384264
1 AMWMATIC / EUR
0,2111706
1 AMWMATIC / USD
$0,248436
1 AMWMATIC / MYR
RM1,05336864
1 AMWMATIC / TRY
10,10389212
1 AMWMATIC / JPY
¥36,520092
1 AMWMATIC / ARS
ARS$329,053482
1 AMWMATIC / RUB
19,87239564
1 AMWMATIC / INR
21,79280592
1 AMWMATIC / IDR
Rp4.007,03169708
1 AMWMATIC / KRW
345,04779168
1 AMWMATIC / PHP
14,098743
1 AMWMATIC / EGP
￡E.12,05908344
1 AMWMATIC / BRL
R$1,34900748
1 AMWMATIC / CAD
C$0,34035732
1 AMWMATIC / BDT
30,14522424
1 AMWMATIC / NGN
380,45240604
1 AMWMATIC / UAH
10,26289116
1 AMWMATIC / VES
Bs31,799808
1 AMWMATIC / CLP
$239,989176
1 AMWMATIC / PKR
Rs70,39682496
1 AMWMATIC / KZT
134,07097176
1 AMWMATIC / THB
฿8,02945152
1 AMWMATIC / TWD
NT$7,4282364
1 AMWMATIC / AED
د.إ0,91176012
1 AMWMATIC / CHF
Fr0,1987488
1 AMWMATIC / HKD
HK$1,94773824
1 AMWMATIC / MAD
.د.م2,24586144
1 AMWMATIC / MXN
$4,61345652
1 AMWMATIC / PLN
0,90430704
1 AMWMATIC / RON
лв1,0806966
1 AMWMATIC / SEK
kr2,37753252
1 AMWMATIC / BGN
лв0,41488812
1 AMWMATIC / HUF
Ft84,29930352
1 AMWMATIC / CZK
5,21218728
1 AMWMATIC / KWD
د.ك0,07577298
1 AMWMATIC / ILS
0,85213548