Aave SNX Fiyatı (ASNX)

Aave SNX (ASNX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,68006
$0,68006$0,68006
+%3,401D
Bugünkü Aave SNX (ASNX) Fiyatı

Aave SNX (ASNX), şu anda 0,680006 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ASNX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave SNX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,42
Aave SNX 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ASNX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ASNX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave SNX (ASNX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave SNX / USD fiyat değişimi, $ +0,02251516.
Son 30 gün içerisinde, Aave SNX / USD fiyat değişimi, $ +0,0041120642.
Son 60 gün içerisinde, Aave SNX / USD fiyat değişimi, $ -0,0528070899.
Son 90 gün içerisinde, Aave SNX / USD fiyat değişimi, $ -0,2168217939925752.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02251516+%3,42
30 Gün$ +0,0041120642+%0,60
60 Gün$ -0,0528070899-%7,76
90 Gün$ -0,2168217939925752-%24,17

Aave SNX (ASNX) Fiyat Analizi

En güncel Aave SNX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,657491
$ 0,657491$ 0,657491

$ 0,684697
$ 0,684697$ 0,684697

$ 25,59
$ 25,59$ 25,59

+%0,10

+%3,42

+%21,41

Aave SNX (ASNX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave SNX (ASNX) Nedir?

Aave SNX is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aSNX is pegged 1:1 to the value of the underlying SNX that is deposited in Aave protocol. aSNX, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aSNX accrue interest in real time, directly in your wallet!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Resmi Websitesi

Aave SNX (ASNX) Token Ekonomisi

Aave SNX (ASNX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASNX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave SNX (ASNX) Hakkında Diğer Sorular

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ASNX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASNX / VND
17.894,35789
1 ASNX / AUD
A$1,04040918
1 ASNX / GBP
0,50320444
1 ASNX / EUR
0,5780051
1 ASNX / USD
$0,680006
1 ASNX / MYR
RM2,88322544
1 ASNX / TRY
27,65584402
1 ASNX / JPY
¥99,960882
1 ASNX / ARS
ARS$900,667947
1 ASNX / RUB
54,39367994
1 ASNX / INR
59,65012632
1 ASNX / IDR
Rp10.967,83717418
1 ASNX / KRW
944,44673328
1 ASNX / PHP
38,5903405
1 ASNX / EGP
￡E.33,00749124
1 ASNX / BRL
R$3,69243258
1 ASNX / CAD
C$0,93160822
1 ASNX / BDT
82,51192804
1 ASNX / NGN
1.041,35438834
1 ASNX / UAH
28,09104786
1 ASNX / VES
Bs87,040768
1 ASNX / CLP
$656,885796
1 ASNX / PKR
Rs192,68650016
1 ASNX / KZT
366,97203796
1 ASNX / THB
฿21,97779392
1 ASNX / TWD
NT$20,3321794
1 ASNX / AED
د.إ2,49562202
1 ASNX / CHF
Fr0,5440048
1 ASNX / HKD
HK$5,33124704
1 ASNX / MAD
.د.م6,14725424
1 ASNX / MXN
$12,62771142
1 ASNX / PLN
2,47522184
1 ASNX / RON
лв2,9580261
1 ASNX / SEK
kr6,50765742
1 ASNX / BGN
лв1,13561002
1 ASNX / HUF
Ft230,73963592
1 ASNX / CZK
14,26652588
1 ASNX / KWD
د.ك0,20740183
1 ASNX / ILS
2,33242058