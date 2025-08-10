AAGEUR Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave v3 agEUR Logosu

Aave v3 agEUR Fiyatı (AAGEUR)

Listelenmedi

Aave v3 agEUR (AAGEUR) Canlı Fiyat Grafiği

$1,16
$1,16$1,16
%0,001D
mexc
USD

Bugünkü Aave v3 agEUR (AAGEUR) Fiyatı

Aave v3 agEUR (AAGEUR), şu anda 1,16 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AAGEUR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave v3 agEUR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Aave v3 agEUR 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AAGEUR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AAGEUR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave v3 agEUR (AAGEUR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 agEUR / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 agEUR / USD fiyat değişimi, $ -0,0036849720.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 agEUR / USD fiyat değişimi, $ +0,0222892840.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 agEUR / USD fiyat değişimi, $ +0,0485.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ -0,0036849720-%0,31
60 Gün$ +0,0222892840+%1,92
90 Gün$ +0,0485+%4,36

Aave v3 agEUR (AAGEUR) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 agEUR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,18
$ 1,18$ 1,18

%0,00

%0,00

+%0,47

Aave v3 agEUR (AAGEUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave v3 agEUR (AAGEUR) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave v3 agEUR (AAGEUR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Aave v3 agEUR (AAGEUR) Token Ekonomisi

Aave v3 agEUR (AAGEUR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AAGEUR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave v3 agEUR (AAGEUR) Hakkında Diğer Sorular

AAGEUR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAGEUR / VND
30.525,4
1 AAGEUR / AUD
A$1,7748
1 AAGEUR / GBP
0,8584
1 AAGEUR / EUR
0,986
1 AAGEUR / USD
$1,16
1 AAGEUR / MYR
RM4,9184
1 AAGEUR / TRY
47,1772
1 AAGEUR / JPY
¥170,52
1 AAGEUR / ARS
ARS$1.536,42
1 AAGEUR / RUB
92,7884
1 AAGEUR / INR
101,7552
1 AAGEUR / IDR
Rp18.709,6748
1 AAGEUR / KRW
1.611,1008
1 AAGEUR / PHP
65,83
1 AAGEUR / EGP
￡E.56,3064
1 AAGEUR / BRL
R$6,2988
1 AAGEUR / CAD
C$1,5892
1 AAGEUR / BDT
140,7544
1 AAGEUR / NGN
1.776,4124
1 AAGEUR / UAH
47,9196
1 AAGEUR / VES
Bs148,48
1 AAGEUR / CLP
$1.120,56
1 AAGEUR / PKR
Rs328,6976
1 AAGEUR / KZT
626,0056
1 AAGEUR / THB
฿37,4912
1 AAGEUR / TWD
NT$34,684
1 AAGEUR / AED
د.إ4,2572
1 AAGEUR / CHF
Fr0,928
1 AAGEUR / HKD
HK$9,0944
1 AAGEUR / MAD
.د.م10,4864
1 AAGEUR / MXN
$21,5412
1 AAGEUR / PLN
4,2224
1 AAGEUR / RON
лв5,046
1 AAGEUR / SEK
kr11,1012
1 AAGEUR / BGN
лв1,9372
1 AAGEUR / HUF
Ft393,6112
1 AAGEUR / CZK
24,3368
1 AAGEUR / KWD
د.ك0,3538
1 AAGEUR / ILS
3,9788