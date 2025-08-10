ADPI Hakkında Daha Fazla Bilgi

ADPI Fiyat Bilgileri

ADPI Whitepaper

ADPI Resmi Websitesi

ADPI Token Ekonomisi

ADPI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Aave v3 DPI Logosu

Aave v3 DPI Fiyatı (ADPI)

Listelenmedi

Aave v3 DPI (ADPI) Canlı Fiyat Grafiği

$126,79
$126,79$126,79
+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Aave v3 DPI (ADPI) Fiyatı

Aave v3 DPI (ADPI), şu anda 126,79 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ADPI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave v3 DPI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,27
Aave v3 DPI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ADPI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ADPI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave v3 DPI (ADPI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 DPI / USD fiyat değişimi, $ +2,81.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 DPI / USD fiyat değişimi, $ +24,7759197890.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 DPI / USD fiyat değişimi, $ +21,2638241100.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 DPI / USD fiyat değişimi, $ +34,74197238.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +2,81+%2,27
30 Gün$ +24,7759197890+%19,54
60 Gün$ +21,2638241100+%16,77
90 Gün$ +34,74197238+%37,74

Aave v3 DPI (ADPI) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 DPI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 108,3
$ 108,3$ 108,3

$ 129,56
$ 129,56$ 129,56

$ 329,82
$ 329,82$ 329,82

%0,00

+%2,27

+%25,74

Aave v3 DPI (ADPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave v3 DPI (ADPI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave v3 DPI (ADPI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Aave v3 DPI (ADPI) Token Ekonomisi

Aave v3 DPI (ADPI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ADPI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave v3 DPI (ADPI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ADPI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ADPI / VND
3.336.478,85
1 ADPI / AUD
A$193,9887
1 ADPI / GBP
93,8246
1 ADPI / EUR
107,7715
1 ADPI / USD
$126,79
1 ADPI / MYR
RM537,5896
1 ADPI / TRY
5.156,5493
1 ADPI / JPY
¥18.638,13
1 ADPI / ARS
ARS$167.933,355
1 ADPI / RUB
10.141,9321
1 ADPI / INR
11.122,0188
1 ADPI / IDR
Rp2.044.999,7137
1 ADPI / KRW
176.096,0952
1 ADPI / PHP
7.195,3325
1 ADPI / EGP
￡E.6.154,3866
1 ADPI / BRL
R$688,4697
1 ADPI / CAD
C$173,7023
1 ADPI / BDT
15.384,6986
1 ADPI / NGN
194.164,9381
1 ADPI / UAH
5.237,6949
1 ADPI / VES
Bs16.229,12
1 ADPI / CLP
$122.479,14
1 ADPI / PKR
Rs35.927,2144
1 ADPI / KZT
68.423,4914
1 ADPI / THB
฿4.097,8528
1 ADPI / TWD
NT$3.791,021
1 ADPI / AED
د.إ465,3193
1 ADPI / CHF
Fr101,432
1 ADPI / HKD
HK$994,0336
1 ADPI / MAD
.د.م1.146,1816
1 ADPI / MXN
$2.354,4903
1 ADPI / PLN
461,5156
1 ADPI / RON
лв551,5365
1 ADPI / SEK
kr1.213,3803
1 ADPI / BGN
лв211,7393
1 ADPI / HUF
Ft43.022,3828
1 ADPI / CZK
2.660,0542
1 ADPI / KWD
د.ك38,67095
1 ADPI / ILS
434,8897