Aave v3 GHST Logosu

Aave v3 GHST Fiyatı (AGHST)

Listelenmedi

Aave v3 GHST (AGHST) Canlı Fiyat Grafiği

$0,486914
$0,486914$0,486914
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Aave v3 GHST (AGHST) Fiyatı

Aave v3 GHST (AGHST), şu anda 0,486914 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AGHST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave v3 GHST Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,61
Aave v3 GHST 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AGHST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AGHST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave v3 GHST (AGHST) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 GHST / USD fiyat değişimi, $ +0,01240387.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 GHST / USD fiyat değişimi, $ +0,0335035298.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 GHST / USD fiyat değişimi, $ +0,0653198539.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 GHST / USD fiyat değişimi, $ -0,10526203.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01240387+%2,61
30 Gün$ +0,0335035298+%6,88
60 Gün$ +0,0653198539+%13,42
90 Gün$ -0,10526203-%17,77

Aave v3 GHST (AGHST) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 GHST fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,43334
$ 0,43334

$ 0,49818
$ 0,49818

$ 3,79
$ 3,79$ 3,79

-%0,53

+%2,61

+%19,09

Aave v3 GHST (AGHST) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00

--
--

0,00
0,00

Aave v3 GHST (AGHST) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave v3 GHST (AGHST) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Aave v3 GHST (AGHST) Token Ekonomisi

Aave v3 GHST (AGHST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGHST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave v3 GHST (AGHST) Hakkında Diğer Sorular

AGHST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGHST / VND
12.813,14191
1 AGHST / AUD
A$0,74497842
1 AGHST / GBP
0,36031636
1 AGHST / EUR
0,4138769
1 AGHST / USD
$0,486914
1 AGHST / MYR
RM2,06451536
1 AGHST / TRY
19,80279238
1 AGHST / JPY
¥71,576358
1 AGHST / ARS
ARS$644,917593
1 AGHST / RUB
38,94825086
1 AGHST / INR
42,71209608
1 AGHST / IDR
Rp7.853,45051342
1 AGHST / KRW
676,26511632
1 AGHST / PHP
27,6323695
1 AGHST / EGP
￡E.23,63480556
1 AGHST / BRL
R$2,64394302
1 AGHST / CAD
C$0,66707218
1 AGHST / BDT
59,08214476
1 AGHST / NGN
745,65523046
1 AGHST / UAH
20,11441734
1 AGHST / VES
Bs62,324992
1 AGHST / CLP
$470,358924
1 AGHST / PKR
Rs137,97195104
1 AGHST / KZT
262,76800924
1 AGHST / THB
฿15,73706048
1 AGHST / TWD
NT$14,5587286
1 AGHST / AED
د.إ1,78697438
1 AGHST / CHF
Fr0,3895312
1 AGHST / HKD
HK$3,81740576
1 AGHST / MAD
.د.م4,40170256
1 AGHST / MXN
$9,04199298
1 AGHST / PLN
1,77236696
1 AGHST / RON
лв2,1180759
1 AGHST / SEK
kr4,65976698
1 AGHST / BGN
лв0,81314638
1 AGHST / HUF
Ft165,21965848
1 AGHST / CZK
10,21545572
1 AGHST / KWD
د.ك0,14850877
1 AGHST / ILS
1,67011502