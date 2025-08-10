ALDO Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave v3 LDO Fiyatı (ALDO)

Listelenmedi

Aave v3 LDO (ALDO) Canlı Fiyat Grafiği

$1,31
$1,31
+%11,001D
USD

Bugünkü Aave v3 LDO (ALDO) Fiyatı

Aave v3 LDO (ALDO), şu anda 1,31 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ALDO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave v3 LDO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%11,05
Aave v3 LDO 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ALDO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ALDO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave v3 LDO (ALDO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 LDO / USD fiyat değişimi, $ +0,13019.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 LDO / USD fiyat değişimi, $ +0,6650834630.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 LDO / USD fiyat değişimi, $ +0,4535071970.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 LDO / USD fiyat değişimi, $ +0,180592458344172.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,13019+%11,05
30 Gün$ +0,6650834630+%50,77
60 Gün$ +0,4535071970+%34,62
90 Gün$ +0,180592458344172+%15,99

Aave v3 LDO (ALDO) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 LDO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,16
$ 1,16

$ 1,36
$ 1,36

$ 4,0
$ 4,0

+%0,10

+%11,05

+%47,36

Aave v3 LDO (ALDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00

--
--

0,00
0,00

Aave v3 LDO (ALDO) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave v3 LDO (ALDO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Aave v3 LDO (ALDO) Token Ekonomisi

Aave v3 LDO (ALDO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALDO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave v3 LDO (ALDO) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ALDO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALDO / VND
34.472,65
1 ALDO / AUD
A$2,0043
1 ALDO / GBP
0,9694
1 ALDO / EUR
1,1135
1 ALDO / USD
$1,31
1 ALDO / MYR
RM5,5544
1 ALDO / TRY
53,2777
1 ALDO / JPY
¥192,57
1 ALDO / ARS
ARS$1.735,095
1 ALDO / RUB
104,7869
1 ALDO / INR
114,9132
1 ALDO / IDR
Rp21.129,0293
1 ALDO / KRW
1.819,4328
1 ALDO / PHP
74,3425
1 ALDO / EGP
￡E.63,5874
1 ALDO / BRL
R$7,1133
1 ALDO / CAD
C$1,7947
1 ALDO / BDT
158,9554
1 ALDO / NGN
2.006,1209
1 ALDO / UAH
54,1161
1 ALDO / VES
Bs167,68
1 ALDO / CLP
$1.265,46
1 ALDO / PKR
Rs371,2016
1 ALDO / KZT
706,9546
1 ALDO / THB
฿42,3392
1 ALDO / TWD
NT$39,169
1 ALDO / AED
د.إ4,8077
1 ALDO / CHF
Fr1,048
1 ALDO / HKD
HK$10,2704
1 ALDO / MAD
.د.م11,8424
1 ALDO / MXN
$24,3267
1 ALDO / PLN
4,7684
1 ALDO / RON
лв5,6985
1 ALDO / SEK
kr12,5367
1 ALDO / BGN
лв2,1877
1 ALDO / HUF
Ft444,5092
1 ALDO / CZK
27,4838
1 ALDO / KWD
د.ك0,39955
1 ALDO / ILS
4,4933