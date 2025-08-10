ASTG Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave v3 STG Logosu

Aave v3 STG Fiyatı (ASTG)

Listelenmedi

Aave v3 STG (ASTG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,164815
$0,164815$0,164815
+%1,901D
mexc
USD

Bugünkü Aave v3 STG (ASTG) Fiyatı

Aave v3 STG (ASTG), şu anda 0,164815 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ASTG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave v3 STG Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,96
Aave v3 STG 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ASTG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ASTG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave v3 STG (ASTG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 STG / USD fiyat değişimi, $ +0,00317596.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 STG / USD fiyat değişimi, $ -0,0000771499.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 STG / USD fiyat değişimi, $ -0,0204338296.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 STG / USD fiyat değişimi, $ -0,06010878.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00317596+%1,96
30 Gün$ -0,0000771499-%0,04
60 Gün$ -0,0204338296-%12,39
90 Gün$ -0,06010878-%26,72

Aave v3 STG (ASTG) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 STG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,161639
$ 0,161639$ 0,161639

$ 0,164815
$ 0,164815$ 0,164815

$ 0,889953
$ 0,889953$ 0,889953

%0,00

+%1,96

+%9,79

Aave v3 STG (ASTG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave v3 STG (ASTG) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave v3 STG (ASTG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Aave v3 STG (ASTG) Token Ekonomisi

Aave v3 STG (ASTG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASTG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave v3 STG (ASTG) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

