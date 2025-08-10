AWAVAX Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave v3 WAVAX Fiyatı (AWAVAX)

Aave v3 WAVAX (AWAVAX) Canlı Fiyat Grafiği

$24,48
$24,48$24,48
+%1,201D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Bugünkü Aave v3 WAVAX (AWAVAX) Fiyatı

Aave v3 WAVAX (AWAVAX), şu anda 24,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AWAVAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave v3 WAVAX Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
+%1,22
Aave v3 WAVAX 24 saatlik fiyat değişimi
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AWAVAX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AWAVAX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave v3 WAVAX (AWAVAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 WAVAX / USD fiyat değişimi, $ +0,29418.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 WAVAX / USD fiyat değişimi, $ +7,6449277440.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 WAVAX / USD fiyat değişimi, $ +2,4462252000.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 WAVAX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,29418+%1,22
30 Gün$ +7,6449277440+%31,23
60 Gün$ +2,4462252000+%9,99
90 Gün$ 0--

Aave v3 WAVAX (AWAVAX) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 WAVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

+%1,22

+%15,73

Aave v3 WAVAX (AWAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

Aave v3 WAVAX (AWAVAX) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Aave v3 WAVAX (AWAVAX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aave v3 WAVAX (AWAVAX) Token Ekonomisi

Aave v3 WAVAX (AWAVAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AWAVAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave v3 WAVAX (AWAVAX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AWAVAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AWAVAX / VND
644.191,2
1 AWAVAX / AUD
A$37,4544
1 AWAVAX / GBP
18,1152
1 AWAVAX / EUR
20,808
1 AWAVAX / USD
$24,48
1 AWAVAX / MYR
RM103,7952
1 AWAVAX / TRY
995,6016
1 AWAVAX / JPY
¥3.598,56
1 AWAVAX / ARS
ARS$32.423,76
1 AWAVAX / RUB
1.958,1552
1 AWAVAX / INR
2.147,3856
1 AWAVAX / IDR
Rp394.838,6544
1 AWAVAX / KRW
33.999,7824
1 AWAVAX / PHP
1.389,24
1 AWAVAX / EGP
￡E.1.188,2592
1 AWAVAX / BRL
R$132,9264
1 AWAVAX / CAD
C$33,5376
1 AWAVAX / BDT
2.970,4032
1 AWAVAX / NGN
37.488,4272
1 AWAVAX / UAH
1.011,2688
1 AWAVAX / VES
Bs3.133,44
1 AWAVAX / CLP
$23.647,68
1 AWAVAX / PKR
Rs6.936,6528
1 AWAVAX / KZT
13.210,8768
1 AWAVAX / THB
฿791,1936
1 AWAVAX / TWD
NT$731,952
1 AWAVAX / AED
د.إ89,8416
1 AWAVAX / CHF
Fr19,584
1 AWAVAX / HKD
HK$191,9232
1 AWAVAX / MAD
.د.م221,2992
1 AWAVAX / MXN
$454,5936
1 AWAVAX / PLN
89,1072
1 AWAVAX / RON
лв106,488
1 AWAVAX / SEK
kr234,2736
1 AWAVAX / BGN
лв40,8816
1 AWAVAX / HUF
Ft8.306,5536
1 AWAVAX / CZK
513,5904
1 AWAVAX / KWD
د.ك7,4664
1 AWAVAX / ILS
83,9664