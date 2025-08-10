AWSTETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave v3 wstETH Fiyatı (AWSTETH)

Aave v3 wstETH (AWSTETH) Canlı Fiyat Grafiği

$5.106,23
$5.106,23$5.106,23
+%1,601D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Bugünkü Aave v3 wstETH (AWSTETH) Fiyatı

Aave v3 wstETH (AWSTETH), şu anda 5.106,23 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AWSTETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave v3 wstETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,61
Aave v3 wstETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AWSTETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AWSTETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave v3 wstETH (AWSTETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 wstETH / USD fiyat değişimi, $ +80,75.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 wstETH / USD fiyat değişimi, $ +2.074,2961535550.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 wstETH / USD fiyat değişimi, $ +2.637,3080521090.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 wstETH / USD fiyat değişimi, $ +2.025,7290128523273.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +80,75+%1,61
30 Gün$ +2.074,2961535550+%40,62
60 Gün$ +2.637,3080521090+%51,65
90 Gün$ +2.025,7290128523273+%65,76

Aave v3 wstETH (AWSTETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 wstETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5.024,79
$ 5.024,79$ 5.024,79

$ 5.207,76
$ 5.207,76$ 5.207,76

$ 5.207,76
$ 5.207,76$ 5.207,76

+%0,10

+%1,61

+%22,76

Aave v3 wstETH (AWSTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave v3 wstETH (AWSTETH) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave v3 wstETH (AWSTETH) Kaynağı

Aave v3 wstETH (AWSTETH) Token Ekonomisi

Aave v3 wstETH (AWSTETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AWSTETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave v3 wstETH (AWSTETH) Hakkında Diğer Sorular

AWSTETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AWSTETH / VND
134.370.442,45
1 AWSTETH / AUD
A$7.812,5319
1 AWSTETH / GBP
3.778,6102
1 AWSTETH / EUR
4.340,2955
1 AWSTETH / USD
$5.106,23
1 AWSTETH / MYR
RM21.650,4152
1 AWSTETH / TRY
207.670,3741
1 AWSTETH / JPY
¥750.615,81
1 AWSTETH / ARS
ARS$6.763.201,635
1 AWSTETH / RUB
408.447,3377
1 AWSTETH / INR
447.918,4956
1 AWSTETH / IDR
Rp82.358.536,8569
1 AWSTETH / KRW
7.091.940,7224
1 AWSTETH / PHP
289.778,5525
1 AWSTETH / EGP
￡E.247.856,4042
1 AWSTETH / BRL
R$27.726,8289
1 AWSTETH / CAD
C$6.995,5351
1 AWSTETH / BDT
619.589,9482
1 AWSTETH / NGN
7.819.629,5597
1 AWSTETH / UAH
210.938,3613
1 AWSTETH / VES
Bs653.597,44
1 AWSTETH / CLP
$4.932.618,18
1 AWSTETH / PKR
Rs1.446.901,3328
1 AWSTETH / KZT
2.755.628,0818
1 AWSTETH / THB
฿165.033,3536
1 AWSTETH / TWD
NT$152.676,277
1 AWSTETH / AED
د.إ18.739,8641
1 AWSTETH / CHF
Fr4.084,984
1 AWSTETH / HKD
HK$40.032,8432
1 AWSTETH / MAD
.د.م46.160,3192
1 AWSTETH / MXN
$94.822,6911
1 AWSTETH / PLN
18.586,6772
1 AWSTETH / RON
лв22.212,1005
1 AWSTETH / SEK
kr48.866,6211
1 AWSTETH / BGN
лв8.527,4041
1 AWSTETH / HUF
Ft1.732.645,9636
1 AWSTETH / CZK
107.128,7054
1 AWSTETH / KWD
د.ك1.557,40015
1 AWSTETH / ILS
17.514,3689