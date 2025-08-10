AZRX Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave ZRX v1 Logosu

Aave ZRX v1 Fiyatı (AZRX)

Listelenmedi

Aave ZRX v1 (AZRX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,268193
$0,268193$0,268193
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Aave ZRX v1 (AZRX) Fiyatı

Aave ZRX v1 (AZRX), şu anda 0,268193 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AZRX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave ZRX v1 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,62
Aave ZRX v1 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AZRX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AZRX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave ZRX v1 (AZRX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave ZRX v1 / USD fiyat değişimi, $ +0,00684135.
Son 30 gün içerisinde, Aave ZRX v1 / USD fiyat değişimi, $ +0,0171402414.
Son 60 gün içerisinde, Aave ZRX v1 / USD fiyat değişimi, $ +0,0075324685.
Son 90 gün içerisinde, Aave ZRX v1 / USD fiyat değişimi, $ -0,0405232461680157.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00684135+%2,62
30 Gün$ +0,0171402414+%6,39
60 Gün$ +0,0075324685+%2,81
90 Gün$ -0,0405232461680157-%13,12

Aave ZRX v1 (AZRX) Fiyat Analizi

En güncel Aave ZRX v1 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,261315
$ 0,261315$ 0,261315

$ 0,270967
$ 0,270967$ 0,270967

$ 2,38
$ 2,38$ 2,38

+%0,08

+%2,62

+%16,89

Aave ZRX v1 (AZRX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave ZRX v1 (AZRX) Nedir?

Aave ZRX is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aZRX is pegged 1:1 to the value of the underlying ZRX that is deposited in Aave protocol. aZRX, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aZRX accrue interest in real time, directly in your wallet!

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AZRX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AZRX / VND
7.057,498795
1 AZRX / AUD
A$0,41033529
1 AZRX / GBP
0,19846282
1 AZRX / EUR
0,22796405
1 AZRX / USD
$0,268193
1 AZRX / MYR
RM1,13713832
1 AZRX / TRY
10,90740931
1 AZRX / JPY
¥39,424371
1 AZRX / ARS
ARS$355,2216285
1 AZRX / RUB
21,45275807
1 AZRX / INR
23,52588996
1 AZRX / IDR
Rp4.325,69294279
1 AZRX / KRW
372,48789384
1 AZRX / PHP
15,21995275
1 AZRX / EGP
￡E.13,01808822
1 AZRX / BRL
R$1,45628799
1 AZRX / CAD
C$0,36742441
1 AZRX / BDT
32,54253862
1 AZRX / NGN
410,70807827
1 AZRX / UAH
11,07905283
1 AZRX / VES
Bs34,328704
1 AZRX / CLP
$259,074438
1 AZRX / PKR
Rs75,99516848
1 AZRX / KZT
144,73303438
1 AZRX / THB
฿8,66799776
1 AZRX / TWD
NT$8,0189707
1 AZRX / AED
د.إ0,98426831
1 AZRX / CHF
Fr0,2145544
1 AZRX / HKD
HK$2,10263312
1 AZRX / MAD
.د.م2,42446472
1 AZRX / MXN
$4,98034401
1 AZRX / PLN
0,97622252
1 AZRX / RON
лв1,16663955
1 AZRX / SEK
kr2,56660701
1 AZRX / BGN
лв0,44788231
1 AZRX / HUF
Ft91,00324876
1 AZRX / CZK
5,62668914
1 AZRX / KWD
د.ك0,081798865
1 AZRX / ILS
0,91990199