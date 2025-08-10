ABC PoS Pool Fiyatı (ABC)
ABC PoS Pool (ABC), şu anda 1,57 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ABC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ABC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ABC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ABC PoS Pool / USD fiyat değişimi, $ -0,043977241415283.
Son 30 gün içerisinde, ABC PoS Pool / USD fiyat değişimi, $ +4,7115442520.
Son 60 gün içerisinde, ABC PoS Pool / USD fiyat değişimi, $ +5,6394508330.
Son 90 gün içerisinde, ABC PoS Pool / USD fiyat değişimi, $ +1,1080094190164356.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,043977241415283
|-%2,72
|30 Gün
|$ +4,7115442520
|+%300,10
|60 Gün
|$ +5,6394508330
|+%359,20
|90 Gün
|$ +1,1080094190164356
|+%239,83
En güncel ABC PoS Pool fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,56
-%2,72
-%21,05
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ABC PoS Pool is a staking solution on Conflux Core and Conflux eSpace that allows users to safely participate in PoS and pledge CFX without loss to obtain CFX+ABC rewards. 60% of the total pool fees will be allocated to: 1. airdrops to ABC pool stakers, 2. reinvestments and 3. enabling ABC tokens (buybacks, burning, dividends, etc.).
ABC PoS Pool (ABC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
