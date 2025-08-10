ABCPHAR Hakkında Daha Fazla Bilgi

abcPHAR Logosu

abcPHAR Fiyatı (ABCPHAR)

Listelenmedi

abcPHAR (ABCPHAR) Canlı Fiyat Grafiği

$220.5
$220.5$220.5
-0.40%1D
mexc
USD

Bugünkü abcPHAR (ABCPHAR) Fiyatı

abcPHAR (ABCPHAR), şu anda 220.5 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. ABCPHAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

abcPHAR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.48%
abcPHAR 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ABCPHAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ABCPHAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında abcPHAR (ABCPHAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, abcPHAR / USD fiyat değişimi, $ -1.0636633331116.
Son 30 gün içerisinde, abcPHAR / USD fiyat değişimi, $ -40.1810535000.
Son 60 gün içerisinde, abcPHAR / USD fiyat değişimi, $ -71.7002496000.
Son 90 gün içerisinde, abcPHAR / USD fiyat değişimi, $ -103.38771220716086.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1.0636633331116-0.48%
30 Gün$ -40.1810535000-18.22%
60 Gün$ -71.7002496000-32.51%
90 Gün$ -103.38771220716086-31.92%

abcPHAR (ABCPHAR) Fiyat Analizi

En güncel abcPHAR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 216.74
$ 216.74$ 216.74

$ 234.66
$ 234.66$ 234.66

$ 564.73
$ 564.73$ 564.73

-5.06%

-0.48%

+10.33%

abcPHAR (ABCPHAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

abcPHAR (ABCPHAR) Nedir?

A liquid version of the tokenized vePHAR from Pharaoh Exchange on Avalanche. abcPHAR enables holders to receive yield based on Abacus's voting power on Pharaoh and provides means to access more yield either through the Fee Distributor or autocompounder. abcPHAR holders do not have to vote or otherwise participate in the underlying dex and still get access to rewards from Pharaoh Exchange at a beneficial rate.

abcPHAR (ABCPHAR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

abcPHAR (ABCPHAR) Token Ekonomisi

abcPHAR (ABCPHAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABCPHAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

ABCPHAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ABCPHAR / VND
5,802,457.5
1 ABCPHAR / AUD
A$337.365
1 ABCPHAR / GBP
163.17
1 ABCPHAR / EUR
187.425
1 ABCPHAR / USD
$220.5
1 ABCPHAR / MYR
RM934.92
1 ABCPHAR / TRY
8,967.735
1 ABCPHAR / JPY
¥32,413.5
1 ABCPHAR / ARS
ARS$292,052.25
1 ABCPHAR / RUB
17,637.795
1 ABCPHAR / INR
19,342.26
1 ABCPHAR / IDR
Rp3,556,451.115
1 ABCPHAR / KRW
306,248.04
1 ABCPHAR / PHP
12,513.375
1 ABCPHAR / EGP
￡E.10,703.07
1 ABCPHAR / BRL
R$1,197.315
1 ABCPHAR / CAD
C$302.085
1 ABCPHAR / BDT
26,755.47
1 ABCPHAR / NGN
337,671.495
1 ABCPHAR / UAH
9,108.855
1 ABCPHAR / VES
Bs28,224
1 ABCPHAR / CLP
$213,003
1 ABCPHAR / PKR
Rs62,480.88
1 ABCPHAR / KZT
118,995.03
1 ABCPHAR / THB
฿7,126.56
1 ABCPHAR / TWD
NT$6,592.95
1 ABCPHAR / AED
د.إ809.235
1 ABCPHAR / CHF
Fr176.4
1 ABCPHAR / HKD
HK$1,728.72
1 ABCPHAR / MAD
.د.م1,993.32
1 ABCPHAR / MXN
$4,094.685
1 ABCPHAR / PLN
802.62
1 ABCPHAR / RON
лв959.175
1 ABCPHAR / SEK
kr2,110.185
1 ABCPHAR / BGN
лв368.235
1 ABCPHAR / HUF
Ft74,820.06
1 ABCPHAR / CZK
4,626.09
1 ABCPHAR / KWD
د.ك67.2525
1 ABCPHAR / ILS
756.315