Academic Labs (AAX) Nedir?

Academic Labs is the first EduFi ecosystem to enhance personalization and ownership in sharing knowledge and skills on Solana. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together. Academic Labs is now driving 4 major initiatives: 1. Academic Labs Platform: A gamified learning platform, where the users can acquire and share knowledge and skills. 2. Wealth X Academy: A crypto training and DeFi Academy platform that brings in more form of education, such as interactive livestream. 3. AAX Project Education Initiative: Incubate and foster high-quality projects to educate their users via course creation, gamified design, and user incentives. 4. AAX World: An offline initiative that Academic Labs conducts with 10+ universities across the world, empowering the DIDs and token influence offline.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Academic Labs (AAX) Kaynağı Resmi Websitesi

Academic Labs (AAX) Token Ekonomisi

Academic Labs (AAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!