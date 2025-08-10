Active Token (ACTIVE) Nedir?

Active Token: The Heart of the YayPal Gaming Ecosystem Active Token ($ACTIVE) is the token powering the YayPal dual play mode (casual play & move 2 play) ecosystem and the AIHubben AI gaming platform. It rewards players for their activity and offers unique utility within Non-Fungible Tokens (NFTs), providing tangible benefits. With YayPal´s games the gamer is able to switch between casual mode and Move 2 Play mode by the click of a button – leading an active lifestyle while having fun. The number of gamers who have downloaded a YayPal games have surpassed half a Million to use the Active Token!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Active Token (ACTIVE) Kaynağı Resmi Websitesi

Active Token (ACTIVE) Token Ekonomisi

Active Token (ACTIVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ACTIVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!