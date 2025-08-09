ADEPAR Hakkında Daha Fazla Bilgi

Addepar PreStocks Logosu

Addepar PreStocks Fiyatı (ADEPAR)

Listelenmedi

Addepar PreStocks (ADEPAR) Canlı Fiyat Grafiği

$5,73
$5,73$5,73
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Addepar PreStocks (ADEPAR) Fiyatı

Addepar PreStocks (ADEPAR), şu anda 5,73 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 14,04K USD piyasa değerine sahiptir. ADEPAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Addepar PreStocks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Addepar PreStocks 24 saatlik fiyat değişimi
2,45K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ADEPAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ADEPAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Addepar PreStocks (ADEPAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Addepar PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Addepar PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Addepar PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Addepar PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Addepar PreStocks (ADEPAR) Fiyat Analizi

En güncel Addepar PreStocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,73
$ 5,73$ 5,73

$ 5,73
$ 5,73$ 5,73

$ 5,73
$ 5,73$ 5,73

--

--

--

Addepar PreStocks (ADEPAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,04K
$ 14,04K$ 14,04K

--
----

2,45K
2,45K 2,45K

Addepar PreStocks (ADEPAR) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Addepar PreStocks (ADEPAR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Addepar PreStocks (ADEPAR) Token Ekonomisi

Addepar PreStocks (ADEPAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ADEPAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Addepar PreStocks (ADEPAR) Hakkında Diğer Sorular

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ADEPAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ADEPAR / VND
150.784,95
1 ADEPAR / AUD
A$8,7669
1 ADEPAR / GBP
4,2402
1 ADEPAR / EUR
4,8705
1 ADEPAR / USD
$5,73
1 ADEPAR / MYR
RM24,2952
1 ADEPAR / TRY
233,0391
1 ADEPAR / JPY
¥842,31
1 ADEPAR / ARS
ARS$7.539,4194
1 ADEPAR / RUB
458,3427
1 ADEPAR / INR
502,6356
1 ADEPAR / IDR
Rp92.419,3419
1 ADEPAR / KRW
7.958,2824
1 ADEPAR / PHP
325,1775
1 ADEPAR / EGP
￡E.278,1342
1 ADEPAR / BRL
R$31,1139
1 ADEPAR / CAD
C$7,8501
1 ADEPAR / BDT
695,622
1 ADEPAR / NGN
8.774,8647
1 ADEPAR / UAH
236,8209
1 ADEPAR / VES
Bs733,44
1 ADEPAR / CLP
$5.546,64
1 ADEPAR / PKR
Rs1.624,5696
1 ADEPAR / KZT
3.093,9135
1 ADEPAR / THB
฿185,1936
1 ADEPAR / TWD
NT$171,327
1 ADEPAR / AED
د.إ21,0291
1 ADEPAR / CHF
Fr4,584
1 ADEPAR / HKD
HK$44,9232
1 ADEPAR / MAD
.د.م51,7992
1 ADEPAR / MXN
$106,4634
1 ADEPAR / PLN
20,8572
1 ADEPAR / RON
лв24,9255
1 ADEPAR / SEK
kr54,8361
1 ADEPAR / BGN
лв9,5691
1 ADEPAR / HUF
Ft1.945,6215
1 ADEPAR / CZK
120,2154
1 ADEPAR / KWD
د.ك1,74765
1 ADEPAR / ILS
19,6539