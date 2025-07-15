ADOPT (ADOPT) Nedir?

This ain’t no shelter sob story or anything like that. He doesn’t get adopted.. he’s out there adopting everything in sight - cars, money, girls, and your last two brain cells. He’s the dog that adopts. He’s chomping through the market, adopting riches while you FOMO in late. This ain’t just a memecoin—it’s a feral takeover. If you follow, you’re adopted. If you’re a bag holder, you’re an ADOPTOOR!

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ADOPT (ADOPT) Kaynağı Resmi Websitesi

ADOPT (ADOPT) Token Ekonomisi

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