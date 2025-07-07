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Aether AI Fiyatı (AETHR)

Aether AI (AETHR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01125702
$0,01125702$0,01125702
+%423,701D
USD

Bugünkü Aether AI (AETHR) Fiyatı

Aether AI (AETHR), şu anda 0,01125702 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AETHR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aether AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%423,76
Aether AI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Aether AI (AETHR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aether AI / USD fiyat değişimi, $ +0,00910773.
Son 30 gün içerisinde, Aether AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aether AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aether AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00910773+%423,76
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Aether AI (AETHR) Fiyat Analizi

En güncel Aether AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00210468
$ 0,00210468$ 0,00210468

$ 0,01102946
$ 0,01102946$ 0,01102946

$ 0,01102946
$ 0,01102946$ 0,01102946

+%2,06

+%423,76

--

Aether AI (AETHR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Aether AI (AETHR) Nedir?

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Aether AI (AETHR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aether AI (AETHR) Token Ekonomisi

Aether AI (AETHR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AETHR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AETHR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AETHR / VND
296,2284813
1 AETHR / AUD
A$0,0172232406
1 AETHR / GBP
0,0082176246
1 AETHR / EUR
0,009568467
1 AETHR / USD
$0,01125702
1 AETHR / MYR
RM0,0476171946
1 AETHR / TRY
0,449717949
1 AETHR / JPY
¥1,6322679
1 AETHR / RUB
0,8888542992
1 AETHR / INR
0,965852316
1 AETHR / IDR
Rp181,5648132906
1 AETHR / KRW
15,4205414172
1 AETHR / PHP
0,6375976128
1 AETHR / EGP
￡E.0,555533937
1 AETHR / BRL
R$0,0610130484
1 AETHR / CAD
C$0,0153095472
1 AETHR / BDT
1,3816866348
1 AETHR / NGN
17,2388878578
1 AETHR / UAH
0,4697554446
1 AETHR / VES
Bs1,2382722
1 AETHR / CLP
$10,4690286
1 AETHR / PKR
Rs3,1980068118
1 AETHR / KZT
5,850836145
1 AETHR / THB
฿0,3668662818
1 AETHR / TWD
NT$0,3266787204
1 AETHR / AED
د.إ0,0413132634
1 AETHR / CHF
Fr0,0088930458
1 AETHR / HKD
HK$0,0882550368
1 AETHR / MAD
.د.م0,1010880396
1 AETHR / MXN
$0,2101685634
1 AETHR / PLN
0,0406378422
1 AETHR / RON
лв0,048405186
1 AETHR / SEK
kr0,1077296814
1 AETHR / BGN
лв0,0186866532
1 AETHR / HUF
Ft3,826261098
1 AETHR / CZK
0,2361722796
1 AETHR / KWD
د.ك0,0034333911
1 AETHR / ILS
0,0375984468