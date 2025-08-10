Aethra AI Fiyatı (AETHRA)
Aethra AI (AETHRA), şu anda 0,00228727 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AETHRA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki AETHRA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AETHRA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Aethra AI / USD fiyat değişimi, $ +0,00029604.
Son 30 gün içerisinde, Aethra AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0033231793.
Son 60 gün içerisinde, Aethra AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0000033709.
Son 90 gün içerisinde, Aethra AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0003173402008114814.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00029604
|+%14,87
|30 Gün
|$ +0,0033231793
|+%145,29
|60 Gün
|$ +0,0000033709
|+%0,15
|90 Gün
|$ -0,0003173402008114814
|-%12,18
En güncel Aethra AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,23
+%14,87
+%66,10
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AI & Blockchain-Powered Workforce Solutions | Real-time talent matching, credential verification, and tools for global industries. AETHRA is an advanced workforce management platform designed to streamline hiring, certification, and workforce planning. By leveraging the power of AI, blockchain, and SaaS technology, AETHRA connects industries with the right talent quickly and efficiently while ensuring compliance and scalability. Built to address the challenges of modern workforce management, AETHRA empowers businesses to reduce inefficiencies, improve compliance, and achieve better outcomes. Core Features AI-powered matchmaking to reduce hiring delays. Blockchain-secured certification management for compliance. Predictive workforce analytics to optimize planning. Seamless integration with existing HR tools like SAP and Microsoft Project. Why AETHRA ? Modern workforce management is evolving rapidly, presenting challenges in adapting to change, fostering collaboration, and leveraging technology effectively. Real-World Impact AETHRA doesn’t just promise results—it delivers them. Example: AETHRA reduced onboarding time for INEOS ONE by 40%, helping the company meet strict deadlines These solutions streamline workflows, enhance compliance, and reduce costs, empowering businesses to operate at peak efficiency. Mission Revolutionizing workforce management through seamless, scalable solutions that empower industries and professionals worldwide to thrive and succeed in an ever-evolving global market. Vision Creating a sustainable and inclusive future where businesses not only excel but also innovate, while individuals are empowered to grow, thrive, and realize their fullest potential in a connected and dynamic world.
Aethra AI (AETHRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AETHRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
