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AFEN Blockchain Fiyatı (AFEN)

Listelenmedi

AFEN Blockchain (AFEN) Canlı Fiyat Grafiği

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-0.30%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü AFEN Blockchain (AFEN) Fiyatı

AFEN Blockchain (AFEN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2.03K USD piyasa değerine sahiptir. AFEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AFEN Blockchain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.34%
AFEN Blockchain 24 saatlik fiyat değişimi
183.20M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında AFEN Blockchain (AFEN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AFEN Blockchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AFEN Blockchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AFEN Blockchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AFEN Blockchain / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-0.34%
30 Gün$ 0+17.46%
60 Gün$ 0+14.02%
90 Gün$ 0--

AFEN Blockchain (AFEN) Fiyat Analizi

En güncel AFEN Blockchain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081967
$ 0.081967$ 0.081967

--

-0.34%

-9.11%

AFEN Blockchain (AFEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2.03K
$ 2.03K$ 2.03K

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183.20M
183.20M 183.20M

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AFEN Blockchain (AFEN) Kaynağı

Resmi Websitesi

AFEN Blockchain (AFEN) Token Ekonomisi

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AFEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AFEN / VND
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1 AFEN / AUD
A$--
1 AFEN / GBP
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1 AFEN / EUR
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1 AFEN / USD
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1 AFEN / MYR
RM--
1 AFEN / TRY
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1 AFEN / JPY
¥--
1 AFEN / ARS
ARS$--
1 AFEN / RUB
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1 AFEN / INR
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1 AFEN / IDR
Rp--
1 AFEN / KRW
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1 AFEN / PHP
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1 AFEN / EGP
￡E.--
1 AFEN / BRL
R$--
1 AFEN / CAD
C$--
1 AFEN / BDT
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1 AFEN / NGN
--
1 AFEN / UAH
--
1 AFEN / VES
Bs--
1 AFEN / CLP
$--
1 AFEN / PKR
Rs--
1 AFEN / KZT
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1 AFEN / THB
฿--
1 AFEN / TWD
NT$--
1 AFEN / AED
د.إ--
1 AFEN / CHF
Fr--
1 AFEN / HKD
HK$--
1 AFEN / MAD
.د.م--
1 AFEN / MXN
$--
1 AFEN / PLN
--
1 AFEN / RON
лв--
1 AFEN / SEK
kr--
1 AFEN / BGN
лв--
1 AFEN / HUF
Ft--
1 AFEN / CZK
--
1 AFEN / KWD
د.ك--
1 AFEN / ILS
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